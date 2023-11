Verghereto. Auto squarciata da un giunto sulla E45, la pensionata di Lido Adriano vince in Appello: sarà risarcita

Tanti danni, tanta paura per Maria Nappini, oggi 63enne, all’epoca residente a Lido Adriano, una automobilista che nel dicembre 2014 si è ritrovata la propria auto in E45 letteralmente “infilzata” da un pezzo di giunto della superstrada in zona Verghereto. Ora finalmente ha ottenuto giustizia e sarà risarcita.

La storia. Mentre transitava nel tratto della E45 tra Canili e Verghereto (stava andando a trovare i genitori ad Arezzo) si vide letteralmente spuntare da sotto il sedile della sua Mercedes un giunto metallico di un cavalcavia. Il giunto squarciò la macchina.

La donna rimase ferita nell’incidente, tanto da spendere 4.000 euro per le cure, e la macchina ne fu devastata, tanto da essere demolita, dopo essere stata rimossa dal carroattrezzi (spesa 435 euro a carico della proprietaria).

L’appello. La signora tentò di citare in giudizio Anas chiedendo un risarcimento (25mila euro la richiesta) ma nel 2021 le arrivò la beffa dal tribunale di Forlì che diede ragione ad Anas, condannando la donna - che tira avanti con 500 euro di pensione al mese - al pagamento delle spese legali (3.000 euro).

Difesa dall’avvocato Rocco Guarino ha scelto comunque di fare appello. E ora la Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato la sentenza di primo grado. La donna dovrà essere risarcita con 13mila euro e le spese legali sono a carico di Anas.