Verghereto, allarme del geologo sui mega parchi eolici: «Se non si considera il dissesto sarà il disastro»

Il cambiamento climatico che si vorrebbe spinta alla realizzazione di nuovi impianti eolici è in realtà il motivo per cui è sbagliato cercare di realizzarli sul crinale dell’Appennino settentrionale.

È quanto emerge dall’ampia valutazione di Gian Battista Vai, già professore di Geologia nonché direttore del Museo Geologico dell’Università di Bologna, redatta per evidenziare i motivi per cui i crinali proposti per i progetti eolici, non sono idonei ad accoglierli.

Nel documento diffuso dal comitato Appennino Sostenibile, Vai cita anche le alluvioni di maggio e novembre 2023 eventi che «dovrebbero far capire a chiunque che l’Appennino settentrionale ha dei limiti naturali oggettivi a ogni tipo di insediamento e utilizzo moderno diffuso e pervasivo, che voglia essere sostenibile economicamente e socialmente. La ricerca di un equilibrio che cerchi di prescindere dalla sua propensione al dissesto ha come destino ineluttabile il disastro».

Il comitato contesta la serie di mega progetti adiacenti tra loro e tutti rivolti nel crinale Tosco-Romagnolo: “Badia del Vento”, “Poggio Tre Vescovi”, Badia Wind, (e da ultimo anche “Monte Comero”). «Questi impianti - scrive Vai - insistono nello stesso territorio che ha visto nell’ultimo quindicennio progetti del tutto analoghi aspramente criticati e puntualmente bloccati per gli impatti non mitigabili né compensabili e “Badia del Vento”, è il primo riproposto giunto oggi ad una fase avanzata dell’iter autorizzativo».

Di qui la necessità di tornare sui fattori di rischio che già emersi in passato. «Si dirà che i cambiamenti climatici impongono un’ulteriore espansione anche dell’eolico in Italia. Ebbene - fa notare -, è proprio in tale quadro che, se si vuole essere coerenti con la realtà, occorre considerare che l’espansione dell’eolico nell’Italia collinare e montana, in particolare nell’Appennino settentrionale, è insostenibile essendo fonte di un nuovo rischio di dissesto idrogeologico in un territorio già di per sé altamente instabile».

Il progetto non sarebbe un’opportunità di sviluppo sostenibile, ma una fonte di enormi pericoli. Il rischio è infatti quello di installare enormi aerogeneratori in un territorio «tra i più franosi d’Italia (per grandi frane a piani di distacco profondi) e i più inadatti a ospitare infrastrutture, soprattutto se di grande peso e dimensioni, che necessitano di fondazioni profonde che, a loro volta, vanno a riattivare i suddetti piani di scivolamento e distacco».