Valle Savio, soldi per famiglie fragili delle zone franate: conteggi sbagliati, la Regione corregge il pasticcio

La preoccupazione di sindaci e consiglieri regionali era fondata: nella distribuzione dei fondi della Regione per sostenere i Comuni più colpiti dall’alluvione c’era qualcosa che non andava. Si tratta dei finanziamenti messi a disposizione nello scorso mese di ottobre attingendo alle donazioni arrivate da dopo l’emergenza. Non sono finalizzati a rimborsare direttamente i danni materiali subiti da persone o aziende, ma ad aiutare le amministrazioni ad offrire sostegni rivolti alle persone con particolari situazioni di fragilità economica e sociale e alle famiglie e dei nuclei in cui sono presenti minori o persone con disabilità. Lo stanziamento complessivo ammontava a 5 milioni di euro, e di questi 1 milione doveva essere distribuito in base alla numerosità delle frane che hanno colpito il territorio.

L’intento era quello di aiutare i piccoli comuni montani colpiti da tante e spesso enormi frane, a cui devono cercare di fare fronte con mezzi (anche economici) limitati. Ma al momento di distribuire queste risorse, i Comuni più colpiti sono risultati assegnatari di risorse particolarmente esigue.

Tra i primi a sollevare la questione e chiedere chiarimenti alla giunta regionale c’è stato il consigliere regionale Pd, Massimo Bulbi, e ieri sul tema è tornato, durante il question time, anche il consigliere della Lega Massimiliano Pompignoli. La risposta, in entrambi i casi, è arrivata dall’assessore alla Montagna, Igor Taruffi, che a Pompignoli ha dato la stessa risposta che aveva già dato a Bulbi: la ripartizione è da rifare.

A creare la sproporzione tra danno e contributo ottenuto è stato il censimento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a cui faceva riferimento la delibera della Giunta regionale: non era sufficientemente aggiornata.

Sia Bulbi che Pompignoli chiedevano conto delle discrepanze tra quel censimento e quello dei Carabinieri Forestali, quest’ultimo più fedele alla realtà dei danni effettivamente subiti nei vari territori.

Pompignoli ha citato qualche esempio concreto delle ricadute di questa discrepanza: «Stridono le cifre attribuite al Comune di Sarsina (11.740 euro), così come quelle destinate a Mercato Saraceno (5.104 euro) e Roncofreddo (16.845 euro), che sono notoriamente i Comuni più colpiti del Cesenate. Risultano essere assegnatari di importi notevolmente inferiori rispetto a quelli destinati a Comuni come Bertinoro (50.535 euro), tra i meno colpiti dai disagi dell’alluvione».

Del problema è consapevole anche Taruffi, che rispondendo a Bulbi prima e a Pompignoli poi, ha spiegato che la Regione è già al lavoro per aggiornare il censimento: ha infatti avviato una rilevazione ufficiale che coinvolge l’Autorità di Bacino e l’Università di Bologna, Modena e Reggio e, sulla base di questa, verrà integrata in marzo la delibera. Dopodiché si procederà con a ridistribuire i fondi che nel frattempo non erano ancora stati erogati.