Valle Savio, si aggiornano le graduatorie per le case popolari: si può fare domanda fino al 30 novembre

Fino al 30 novembre nei comuni della vallata sarà possibile presentare domanda (o integrare quella che era già stata presentata) per ottenere una casa popolare. Sono aperti infatti i termini per aggiornare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) nei comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto. Il bando, che apre in media ogni due anni, scadrà il 30 novembre e questo è il termine per presentare domanda all’Unione dei Comuni.

Utilizzando il modulo disponibile sul sito www.unionevallesavio.it/richiesta-case-popolari-vallata sarà possibile presentare domanda inviandola per posta ordinaria o via Pec all’Unione dei Comuni Valle Savio oppure consegnandola all’Ufficio protocollo dell’Unione che si trova nel palazzo comunale di Cesena. Per ricevere assistenza ci si può rivolgere appuntamento da fissare telefonicamente all’ufficio Casa dell’Unione dei Comuni a Cesena (0547/356272- 356834) o allo sportello Sociale del proprio comune di residenza.

Chi intende presentare domanda, alla data della presentazione deve: essere cittadino italiano, di uno Stato aderente all’Unione Europea, familiare di un cittadino dell’Unione Europea con cittadinanza extraUE regolarmente soggiornante, o cittadino extraUE (in questo caso il richiedente deve essere munito di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di regolare permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare regolare attività di lavoro subordinato o autonomo), cittadino titolare di protezione internazionale; essere residente o svolgere regolare attività lavorativa nel Comune per il quale si presenta domanda; essere residente o svolgere regolare attività lavorativa da almeno tre anni nella Regione Emilia–Romagna.

Inoltre alla data di presentazione della domanda il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune d’Italia; e devono avere un Isee non superiore a 17.428,46 euro e un patrimonio mobiliare non superiore a 35.560 euro al lordo delle franchigie. Non può presentare domanda chi sta occupando illegalmente un alloggio popolare, chi ha riscattato o acquistato alloggi popolari, chi ha ottenuto finanziamenti agevolati da un ente pubblico per l’acquisto di un alloggio; chi è stato destinatario di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio Erp.