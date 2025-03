Valle Savio, «sanità carente», l’Ausl respinge l’attacco di Fdi: «Ecco i miglioramenti e tutti i servizi attivi»

I 300mila euro spesi per ristrutturare l’area ambulatoriale al primo piano della Casa della comunità di San Piero in Bagno, grazie ai fondi Pnrr, e altri 300mila euro per potenziare la Radiologia installando una nuova apparecchiatura diagnostica all’avanguardia sono due degli interventi da cui parte la replica dell’Ausl Romagna per respingere le critiche fatte da Fratelli d’Italia, per bocca del consigliere regionale Luca Pestelli e dal coordinatore del partito a Bagno di Romagna, Filippo Lanzi, per quello che vedono come uno smantellamento dei servizi sanitari che ruotano attorno all’Angioloni.

La direttrice del Distretto Cesena Valle Savio, Paola Ceccarelli, sottolinea inoltre che «un passo importante verso una sanità più vicina ai cittadini è rappresentato dall’attivazione del Punto unico di accesso alla Casa della comunità, che permette di semplificare e facilitare i cittadini nell’accesso unitario ai servizi sociosanitari, permettendo una valutazione sanitaria e sociale congiunta dei bisogni della persona e l’individuazione del percorso appropriato da attivare per la tutela della sua salute, superando la settorializzazione dei singoli interventi. A questo si aggiunge l’avvio dell’attività svolta dagli infermieri di famiglia di comunità per intercettare precocemente e prevenire l’insorgenza di problemi di salute e garantire anche un’assistenza domiciliare in accordo con il medico di medicina generale».

Dall’Ausl spiegano che «nel territorio della Valle del Savio la rimodulazione dei nodi della rete dell’emergenza urgenza prevista dalla riforma regionale al fine di rafforzare il sistema delle cure territoriali vede due percorsi distinti nell’accesso alle cure d’emergenza e d’urgenza: il primo riservato alle patologie più gravi garantito dal Punto di primo intervento di San Piero in Bagno, il secondo per urgenze a bassa complessità clinico assistenziale garantite dai Centri di assistenza per l’urgenza di San Piero in Bagno e Mercato Saraceno, attivi 7 giorni su 7. Nel 2024 ci sono stati 2.700 accessi al Cau di San Piero in Bagno, con una media giornaliera pari a 7. A questo si affianca l’attività svolta dalla continuità assistenziale (l’ex guardia medica, ndr), che è stata mantenuta nel comune di Bagno di Romagna, col medico presente nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi, che garantisce l’attività di assistenza telefonica, che può comportare a seconda delle necessità, a una visita domiciliare, all’invio all’ambulatorio di Continuità assistenziale o l’allertamento del 118 per l’invio di un’ambulanza sul posto nei casi più gravi. Può capitare che, in caso di assenze, che negli ultimi 6 mesi si sono verificate tre volte a San Piero, non sia garantita la presenza del professionista nella sede di riferimento, ma nulla cambia per il cittadino: la continuità del servizio è sempre comunque garantita da un altro medico dalla sede più vicina.

Per quanto concerne le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Diabetologia, le attuali criticità correlate alla mancanza di disponibilità sul mercato di medici specialistici non permettono di ripristinarla a San Piero in Bagno, ma si stanno cercando «possibili soluzioni, sfruttando anche le nuove tecnologie, come la telemedicina, e comunque nella Casa della comunità di riferimento per il territorio bagnese è presente da anni un ambulatorio dedicato a pazienti affetti da diabete».