Valle Savio, nuovi centri sanitari per sgravare i Pronto soccorso dai pazienti non gravi: a Mercato e San Piero due dei nove della Romagna

Nella vallata del Savio verranno aperti entro la fine di quest’anno due dei nove Cau previsti in Romagna. Si tratta dei Centri di assistenza e urgenza voluti dalla Regione per sgravare i Pronto soccorso dai pazienti meno gravi, che dovranno rivolgersi a questo nuovo servizio. Uno troverà spazio presso nel Punto di pronto intervento a Mercato Saraceno, l’altro in locali accanto a quello a San Piero in Bagno.

In tutto sono 30 i primi Cau che stanno per essere attivati in Emilia-Romagna, nell’ambito della riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza per rispondere in modo più appropriato ai bisogni di cura e primo soccorso direttamente nei territori.

Saranno attivi 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con l’intento di intercettare immediatamente i bisogni meno urgenti ed evitare gli accessi ai Pronto soccorso, dove saranno trattati i casi gravi, riducendo così i tempi d’attesa e migliorando l’efficacia.

“Lunga vita alla sanità pubblica” è il messaggio scelto per promuovere questo nuovo modello.

Ogni Cau sarà dotato di équipe mediche e infermieristiche adeguatamente formate e ognuno avrà un potenziale bacino d’utenza tra 35mila e 75mila abitanti.

Dopo essersi a lungo confrontati nelle Conferenze territoriali socio-sanitarie e con sindacati, professionisti della sanità, Ausl e aziende ospedaliere, adesso questo modello verrà fatto conoscere più da vicino anche ai cittadini, con la campagna di comunicazione che partirà il 1° novembre. Rivolta a tutta la popolazione, in cinque lingue (italiano, inglese, francese, arabo e cinese), spiegherà le finalità della riorganizzazione, le caratteristiche della nuova rete, la tempistica di attivazione, dove sorgeranno e come funzioneranno i Cau e per quali patologie sono indicati.

«I Centri di assistenza e urgenza - sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - danno una risposta più veloce ai pazienti con basse criticità, ma la qualità della presa in carico, del servizio e della cura non cambiano. Anzi, siamo convinti che questa riorganizzazione possa migliorare ulteriormente sia l’appropriatezza, sia i tempi della presa in carico, tanto per le emergenze, che continueranno ad essere gestite unicamente nei Pronto soccorso, quanto per le urgenze, che troveranno risposta adeguata nei Cau. È un modello profondamente innovativo, che potrebbe aprire una nuova strada nel Paese, in una fase in cui il servizio sanitario nazionale è costretto a cambiare, perché in ballo c’è la sua stessa sopravvivenza».

Oltre ai due a Mercato Saraceno e a San Piero, gli altri Cau nella provincia di Forlì-Cesena saranno nel Punto di primo intervento di Cesenatico e nelle adiacenze di quello a Santa Sofia