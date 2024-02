Valle Savio: alluvione, soldi e decreto non bastano: a rischio le assunzioni extra per la ricostruzione

C’è il decreto, ci sono le risorse, c’è la deroga ai limiti di assunzione, ma tutto questo rischia di non essere sufficiente a rendere concreta la possibilità di avere personale di rinforzo per gestire le pratiche della ricostruzione post alluvione e a scontarne le maggiori ripercussioni nel caso sarebbero soprattutto i comuni piccoli e montani quelli cioè che più di altri avrebbero bisogno di quel supporto di personale. Lo ha messo in chiaro mercoledì il presidente dell’Unione Valle Savio Enzo Lattuca presentando la variazione di Bilancio che recepisce, tra le altre cose, necessarie alle nuove assunzioni a tempo determinato previste dal decreto 18 del commissario Figliuolo.

Il decreto

Atteso per la fine dello scorso anno, il decreto in questione è arrivato invece a inizio gennaio e quelle poche settimane di differenza sono la ragione per cui l’Unione ha dovuto ricorrere alla variazione di bilancio per poterne recepire gli effetti. Il decreto 17, ha spiegato Lattuca, «riconosce all’Unione Valle Savio la possibilità di assumere per un massimo di 24 mesi 8 figure, di cui 4 funzionari e 4 istruttori (sono previste anche 7 figure per il comune di Cesena e 1 dirigente per la Provincia). Si tratta prevalentemente di tecnici ma è previsto anche qualche amministrativo per la gestione della parte di istruttoria». Il decreto assegna questa dotazione di organico all’Unione a cui spetterà poi la suddivisione tra i diversi Comuni: «L’intenzione è quella di destinare queste risorse a supporto degli enti più piccoli». Sarsina, Mercato Saraceno e Montiano sono tre esempi di Comuni duramente colpiti dalle frane ma con una dotazione di personale del tutto inadeguata per far fronte alla mole di lavoro che comporta la ricostruzione. Il decreto 18 è stato chiesto e pensato per dare supporto a situazioni del genere.

Il problema

«C’è un però», ha avvisato Lattuca, e questo riguarda le modalità di ricerca di questo personale: «Il decreto consente di usare solo graduatorie già esistenti al momento della sua emanazione e questo limita tantissimo la reale possibilità di trovare personale idoneo e che voglia accettare un contratti a tempo determinato da graduatorie che vengono usate per assunzioni a tempo indeterminato». È un problema che hanno già posto al commissario Figliuolo fornendogli anche, come da lui richiesto, «una serie di opportunità aggiuntive alle graduatorie esistenti».