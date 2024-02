Turismo in Valle del Savio, Baccini esulta: “Dati positivi per Cesena e Vegrhereto per il 2023”

Le bellezze della Vallata del Savio continuano a fare breccia nei cuori (e nei social) dei visitatori. “Nonostante il 2023 - si legge in una nota - sia stato segnato dall’emergenza alluvione, i dati delle presenze turistiche nel territorio dell’Unione Valle Savio restituiscono un quadro più che positivo: il totale di pernottamenti nei 6 Comuni è pari a 442.230 presenze (+0,3% rispetto al 2022). Positivo soprattutto il dato di Verghereto (+18% di pernottamenti totali) che trascina gli altri Comuni, anche in quanto meno colpito dall’alluvione. Da segnalare il dato positivo di crescita delle presenza straniere (+7% di pernottamenti in Vallata).

“Nel corso di tutto l’anno – commenta l’assessore con delega al Turismo dell’Unione dei Comuni e sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini – il territorio della Valle del Savio offre occasioni di visita imperdibili. Sono tante le bellezze dell’Appennino romagnolo, tra borghi, natura, tradizioni e riconoscimenti UNESCO, annualmente fruite dai visitatori arrivati da tutta Italia e dall’estero. Rispetto al 2019 il territorio dell’Unione segna un incremento complessivo di pernottamenti di circa il 3%. Sono positivi i dati riguardanti i comuni di Cesena e Verghereto (+16% e +15% di pernottamenti rispetto al 2019). Bagno di Romagna, così come avvenuto negli ultimi quattro anni, è nuovamente la prima destinazione per presenze del comparto termale della Regione. Chiaramente anche in questo caso l’alluvione di maggio ha rallentato, seppur di poco, la domanda. I risultati raggiunti dal nostro territorio – prosegue l’Assessore Baccini – confermano il percorso intrapreso dalle sei Amministrazioni comunali, fortemente incentrato sulla sinergia venutasi a creare tra il pubblico e il privato. Siamo certi che questa visione d’insieme non sia solo strategica per i diversi ambiti ma possa assicurare una crescita territoriale rilevante valorizzando le bellezze storiche e paesaggistiche della Vallata particolarmente apprezzate da turisti europei, anche grazie agli investimenti stabiliti sul fronte del cicloturismo e alla proposta enogastronomica”.