Valle Savio, sono arrivati i primi 5 milioni per la Tiberina 3bis

Alla provincia di Arezzo è stata accreditata la prima tranche di finanziamenti previsti dalla legge 108 del 5 agosto 2022 per il ripristino della Tiberina 3Bis. Ad annunciarlo, come riportato anche dal sito Saturno Notizie, il sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli.

«Già prima di Natale avevamo avuto conferma dell’avvenuta erogazione», racconta Marcelli che ricorda come quell’erogazione sia frutto di il «lungo lavoro svolto in questi anni» per cercare le risorse e culminato a novembre 2022 nella firma dell’accordo tra Provincia di Arezzo, di Forlì-Cesena e Comune di Pieve Santo Stefano. Le risorse appena erogate, infatti, sono proprio i 5 milioni di euro previsti in quell’accordo: sono arrivati nelle casse della provincia di Arezzo che dovrà lavorare sul progetto di Anas (datato 2017) revisionandolo in particolare sotto il profilo dei costi.

Dei 5 milioni a disposizione, 4,5 verranno impiegati per il solo tratto toscano (un chilometro e 200 metri sopra Valsavignone) mentre i restanti 500mila euro per la progettazione dei lotti successivi.

Lo stanziamento era particolarmente atteso, perché consentirà di dare avvio concreto all’intervento e di completare la progettazione, anche se per il ripristino completo della Tiberina 3Bis servirà ancora tempo e risorse: si stima infatti che nel suo complesso l’intervento costerà circa 40 milioni di euro.

«Il Governo ha finalmente liquidato il decreto da quasi 5 milioni di euro in favore della provincia di Arezzo per quanto riguarda la Tiberina 3Bis – è intervenuto anche Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo - una strada molto importante perché fa da vettore alternativo alla E45. Ricordo che la nostra provincia di Arezzo sarà il soggetto attuatore, in questo caso è stata fatta una convezione con il Ministero, dunque, sul primo stralcio di intervento, sarà lo stesso ente provincia che andrà fra poche settimane ad appaltare quelli che sono i lavori e mettere in sicurezza una parte di quella strada».

Ora l’auspicio è che il cantiere possa entrare presto nel vivo e che si possa presto tornare a fare affidamento a una strada che è chiusa dal 1999 nonostante il suo fondamentale ruolo di viabilità alternativa all’E45. Quanto sia importante i mesi di chiusura del viadotto Puleto e il conseguente isolamento delle comunità vicine lo hanno ricordato a tutti alimentando la determinazione a fare il possibile per evitare che situazioni del genere possano ripetersi.