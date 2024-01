Bagno di Romagna, sentiero degli gnomi: si cerca nuovo gestore

Un affidamento triennale, da marzo 2024 a marzo 2027, prorogabile per altri due anni, per la gestione del sentiero degli gnomi di Bagno di Romagna. Il Comune cerca un nuovo soggetto gestore e dopo aver approvato a inizio anno la delibera con le linee di indirizzo due giorni fa sull’albo pretorio è arrivata la determina che autorizza la pubblicazione del bando. All’operatore economico che si aggiudicherà il bando sarà riconosciuto un contributo annuo che parte da una base, ribassabile, di 6.800 euro più iva, per un totale di 20.400 euro più iva in tre anni. A chi si candida viene chiesto di formulare una proposta che sarà valutata su tre aspetti: la gestione dei servizi di custodia, sorveglianza, manutenzione ordinaria e pulizia del sentiero, il piano di conduzione, sviluppo e potenziamento del sentiero e il piano di promozione e comunicazione del sentiero. Le domande andranno presentate entro il 15 febbraio e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda la manutenzione e la cura del sentiero il capitolato di gara spiega che il gestore dovrà prendersene cura durante tutto l’anno, occupandosi della cura e della conservazione delle installazioni, controllando che queste non vengano rovinate dalle intemperie e raccogliendo eventuali segnalazioni che riguardano la sicurezza del sentiero. Dovrà inoltre mantenere puliti i camminamenti.

Ai candidati viene chiesto anche di presentare un piano articolato nelle tre annualità di come intende gestire l’attività ordinaria, spiegando quanto personale intende impegnare, quante aperture garantire. Ma che come intende animare il sentiero con eventi e visite guidate rivolte a famiglie, turisti, ma anche scolaresche e gruppi. È prevista, anzi caldeggiata, anche la possibilità di prevedere ulteriori sviluppi e un potenziamento del progetto attuale magari prevedendo nuove installazioni, organizzando eventi di intrattenimento legati al mondo fantastico degli gnomi che ne aumentino le potenzialità turistiche e la frequentazione, organizzare pacchetti che prevedano il soggiorno e potenziare in particolare la fruizione del sentiero da parte di gruppi e scolaresche. Sotto il profilo economico è possibile anche valutare se mantenere la gratuità o prevedere un biglietto di ingresso, le cui tariffe saranno approvate dall’amministrazione.

Il piano di comunicazione e promozione deve invece prevedere azioni di miglioramento del sentiero, in termini di promozione e di comunicazione, per uno sviluppo in linea con l’obiettivo di «identificare Bagno di Romagna come luogo “fantasy”» che compare tra lel linee di indirizzo turistiche dell’amministrazione. Dovrà inoltre essere coerente con il progetto di marketing territoriale “I Percorsi del Savio”.