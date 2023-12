Sarsina, uno scuolabus e un escavatore tra gli acquisti di fine anno del Comune

Si sta concludendo in questi giorni il lavoro di stesura del bilancio di previsione 2024 e sono cominciati i confronti (già avvenuto quello con i sindacati e a breve è prevista la presentazione in commissione consiliare) che precederanno il voto in Consiglio comunale previsto tra Natale e Capodanno.

Nel frattempo nella seduta del Consiglio comunale di martedì i consiglieri hanno approvato l’ultima variazione del bilancio 2023, quella di assestamento in vista della chiusura dell’anno. Una variazione che è stata anche l’occasione per utilizzare 126mila euro dell’avanzo di bilancio. La somma è stata destinata a coprire una nuova tranche di interventi di somma urgenza, per cui con una delibera dedicata nella stessa seduta è stato riconosciuto il debito fuori bilancio. «Sono interventi che abbiamo dovuto realizzare a settembre e che quindi non rientrano nella prima ordinanza del commissario Figliuolo - spiega il sindaco Enrico Cangini -. Saranno rimborsati dalla cabina commissariale, ma in via precauzionale nel frattempo abbiamo coperto questa spesa l’avanzo».

Nella variazione c’è anche lo stanziamento di 100mila euro per l’acquisto di un nuovo scuolabus che andrà a sostituire uno dei tre in dotazione al Comune di Sarsina, tra le poche realtà nel territorio che ha scelto di non esternalizzare il servizio di trasposto scolastico, «che anche quest’anno siamo riusciti a confermare gratuito», sottolinea.

Tra gli stanziamenti ci sono anche 75mila euro da destinare all’acquisto di un nuovo escavatore per gli operai della squadra manutenzioni. «L’alluvione ci ha fatto capire quanto sia importante avere un mezzo adeguato e funzionante, consente di risparmiare nei tempi e nei costi degli interventi», commenta il sindaco.

Vengono invece da una donazione del Lions Club i 50mila euro che vengono destinati alla ristrutturazione dell’ostello Casa Europa dove hanno trovato riparo anche gli sfollati dell’alluvione. Si prevede di rinfrescare il look generale delle stanze, nuovi arredi e illuminazione.

Tra le voci in uscita ci sono anche 40mila euro, un ulteriore stanziamento per le utenze: «Anche se non quanto l’anno scorso i costi sono rimasti alti, al punto da far pensare che si sia un po’ storicizzato quel trend, cosa che preoccupa in Comuni piccoli come il nostro».