Sarsina, per la scuola “Foschi” 900mila euro per diventare edificio a energia quasi zero

La scuola primaria Beniamina Foschi ha ottenuto un altro finanziamento da quasi 900mila euro per un progetto di riqualificazione energetica che andrà a sommarsi a quello di riqualificazione sismica per cui il Comune ha già ottenuto quasi 2 milioni di euro tramite il Pnrr. Ammonta precisamente a 889.340,25 euro il finanziamento che il Comune di Sarsina ha ottenuto dal Gestore servizi Energetici (Gse), controllata del Ministero delle economie e delle finanze e serviranno a rendere quello della scuola primaria un edificio “nZeB”, un edificio cioè a energia quasi zero.

Un progetto innovativo

«Non sono tante le scuole che possono vantare questo requisito - racconta soddisfatto il sindaco di Sarsina Enrico Cangini -, la prima scuola finanziata dalle nostre parti è a Sogliano e si tratta in generale di edifici piuttosto innovativi». In questo caso la soddisfazione è doppia perché il finanziamento di Gse consentirà non solo di elevare ulteriormente lo standard qualitativo di quell’edificio scolastico, ma consentirà di salvare il progetto di riqualificazione sismica a cui il Comune diversamente rischiava seriamente di dover rinunciare per via dell’enorme aumento dei costi di costruzione.

Per compensare il caro prezzi

«Rispetto alla progettazione parliamo di un aumento tra i 400 e i 500mila euro - spiega Cangini -, una cifra che il nostro bilancio non sarebbe stato in grado di sostenere. Quella che abbiamo trovato con Gse è invece una soluzione intelligente che ci consente non solo di salvare il progetto ma di migliorare ulteriormente il risultato finale». Una soluzione trovata grazie a un webinar di Anci, l’associazione nazionale Comuni italiani di cui Cangini è consigliere nazionale. «Mi sono ricordato che Gse finanziava progetti di riqualificazione energetica nelle scuole dando fino a un milione di euro per il raggiungimento dello standard nZeB. È stato un bel colpo che porta a quasi 3 milioni di euro l’investimento complessivo sulla scuola».

I lavori da giugno

Qualche giorno fa la Giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dagli architetti Alberto Ridolfi e Silvio Van Riel e dall’ingegnere Mauro Massari. L’avvio dei lavori è previsto a giugno 2024, non appena terminerà l’anno scolastico e dovranno concludersi entro il 2026. Nel frattempo gli studenti saranno ospitati negli spazi messi a disposizione dal seminario vescovile.