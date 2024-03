Sarsina, lavori Hera al serbatoio di Quaro martedì 19 marzo

Il Gruppo Hera informa che martedì 19 marzo saranno eseguite delle operazioni per la manutenzione del serbatoio di Quarto, in gestione a Romagna Acque Società delle Fonti dalle 8 alle 13, per cui potranno verificarsi temporanee interruzioni e irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore).

La zona interessata è la località di Quarto, nel comune di Sarsina e in particolare le seguenti vie: Strada Statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, via Case nuova, via 21 Marzo 1812, via del Lago, via Della Mirandola, via Laghetti, via Quarto Vecchio, via Pian di sotto e limitrofe.