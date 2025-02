Sarsina, l’area di sosta sulla E45 è diventata una discarica abusiva

Il tratto sarsinate della E45 è tornato ad essere una pericolosa discarica a cielo aperto. L’area di sosta che si trova ridosso dello svicolo per il paese plautino è ricoperta di immondizie di varia natura: troppe e di “qualità” troppo variegata per pensare al solo agire di automobilisti distratti. Il tema pare più che altro legato al fatto che in tanti anche tra i residenti della zona, e non solo tra le persone in transito verso altre regioni, usino questo punto come “appoggio” quando non si abbia voglia o possibilità di fare correttamente la raccolta differenziata; o per aver accatastato in casa o in azienda un eccesso di rifiuti da conferire.