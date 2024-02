Sarsina, da Bcc e Ciscra 20mila euro per uno scuolabus

Continua l’impegno della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio: dopo la donazione a favore del Comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana consegnata nelle scorse settimane, i rappresentanti della Federazione regionale hanno affidato ai primo cittadino di Sarsina, Enrico Cangini un simbolico assegno del valore di 20.000 euro donati da CISCRA, società di servizi e produzione orientata principalmente al mondo bancario. Risorse importanti che contribuiranno all’acquisto di uno scuolabus che permetterà di raggiungere anche i giovani studenti residenti nelle frazioni più lontane.

“Siamo lieti di sostenere la ripartenza di Sarsina - ha commentato il direttore generale della Federazione Bcc Emilia-Romagna, Valentino Cattani - comune che è stato duramente colpito dall’alluvione e dalle frane nei giorni difficili dello scorso maggio, con gravi danni in diverse aree del territorio. Confidiamo che queste risorse possano contribuire a rendere la catastrofe dello scorso anno soltanto un brutto ricordo. Non posso che ringraziare CISCRA per la generosa donazione e la BCC di Sarsina per aver segnalato l’opportunità di sostenere il Comune nell’acquisto di un nuovo scuolabus che permetterà di raggiungere tanti bambini e ragazzi che vivono anche nelle aree più remote di un territorio comunale che si estende per oltre 100 km quadrati. Una segnalazione che nasce dal forte radicamento sul territorio e dalla capacità di camminare al fianco delle proprie comunità di riferimento che caratterizza l’operare quotidiano delle banche di Credito Cooperativo”.

Sarsina è uno dei territori duramente colpiti dagli effetti dell’alluvione di maggio: in particolare il comune in provincia di Forlì-Cesena è stato vittima di numerose frane (oltre 230 lungo le strade comunali e vicinali) con danni per milioni di euro. “Il sistema delle BCC si è attivato fin dai primi momenti dell’alluvione per affrontare l’emergenza – prosegue Cattani – mettendo in campo risorse e strumenti importanti per sostenere le aree colpite: dalla moratoria per mutui e finanziamenti, alla raccolta fondi promossa da Federcasse, dalla Federazione regionale, dalle Capogruppo e dai singoli istituti di credito: le BCC sono banche di relazione, sempre pronte a sostenere le proprie comunità nella buona e nella cattiva sorte e ancora una volta rispondiamo ‘presente’ a una richiesta di aiuto che proviene dai nostri territori”.