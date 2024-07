Sarsina, completata la messa in sicurezza: può ripartire lo scavo del tempio romano VIDEO

Gli scavi archeologici nell’area del tempio tripartito di età romana del sito di Sarsina possono ripartire. È terminata infatti la prima messa in sicurezza dell’area di scavo grazie al lavoro congiunto dei vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nell’ambito dell’accordo sottoscritto insieme all’Istituto Centrale per l’Archeologia del Ministero della Cultura e il Comune di Sarsina. L’intervento, finanziato dall’Istituto Centrale per l’Archeologia del MiC, si è reso necessario per garantire il prosieguo delle attività di indagine archeologica, oltre che le future fasi di restauro e valorizzazione del sito.

I lavori di predisposizione rientrano nel piano che il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, definì d’intesa con il sindaco, Enrico Cangini, il 4 settembre dello scorso anno, quando visitò il sito accompagnato dal Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, dalla deputata Alice Buonguerrieri; dal direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca, e dalla soprintendente per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Federica Gonzato.

La prima fase delle operazioni ha riguardato la salvaguardia del sito secondo il principio del “minimo intervento”. I vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena, con la supervisione scientifica della Soprintendenza, hanno stabilizzato le scarpate che presentavano lesioni e cedimenti, hanno protetto i resti strutturali antichi e reinterrato parzialmente il bene archeologico. Il personale incaricato ha predisposto un sistema di regimazione idraulica con canalette, pozzetti e pompe a immersione per il convogliamento delle acque piovane nel sistema di raccolta comunale. Le operazioni si sono protratte per i 14 giorni lavorativi e la tenuta dell’intervento è già stata messa alla prova durante i nubifragi dei giorni scorsi. Potranno ora riprendere le indagini sul campo a cura di archeologi professionalmente qualificati diretti dalla Soprintendenza, che curerà anche la divulgazione dei nuovi risultati delle ricerche.

I vigili del fuoco del Comando di Forlì-Cesena hanno messo al servizio del patrimonio culturale mezzi, attrezzature e soprattutto le proprie competenze operative specifiche. In particolare, sono stati impiegati i gruppi operativi speciali - movimento terra. Il sito di Sarsina è risultato anche un campo di formazione reciproca nonché di esercitazione integrata e consolidamento di buone prassi operative fra pubbliche amministrazioni.