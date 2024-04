Sarsina, approvate 52 domande per i contributi carburante per le famiglie colpite dalla chiusura della ss 71

Sono 52 le domande risultate idonee che riceveranno il contributo carburante previsto dal Comune di Sarsina come misura a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione. L’amministrazione aveva infatti messo a disposizione 17mila euro dei soldi ricevuti dalle donazioni dopo l’alluvione dello scorso maggio con l’obiettivo di dare sollievo alle maggiori spese che tante famiglie hanno dovuto sostenere nei mesi in cui sono state costrette, per raggiungere il luogo di lavoro, a percorrere molti più chilometri perché le vie principali erano state rese impercorribili dalle frane.

La misura era rivolta in particolare agli abitanti di Quarto, la chiusura della ss 71 Umbro Casentinese Romagnola, li ha infatti particolarmente colpiti trattandosi dell’unica via di comunicazione per gli abitanti di questa frazione in direzione dei capoluoghi provinciali e comunali. Erano esclusi dal bando coloro che già ricevono ad altro titolo contributi comunali economici istituzionali e chi al momento della presentazione della domanda risultava debitore/moroso nei confronti del Comune di Sarsina. Erano ammesse le spese per l’acquisto del carburante per la conduzione dei mezzi di proprietà privata, sostenute dai componenti dei nuclei familiari per raggiungere il proprio luogo di lavoro nel periodo compreso dal 17 maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Sono 57 le domande arrivate al Comune, 52 quelle che risultano ammesse. A ciascuno dei richiedenti ammessi è stato riconosciuto un contributo di 300 euro, per un totale di 15.600 euro erogati dei 17.000 che erano stati messi a disposizione.