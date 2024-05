San Piero, teatro pieno per Bergamaschi: per lui l’endorsment del viceministro

Tutto esaurito al Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno per la presentazione della lista civica Andare Oltre, che candida a sindaco di Bagno di Romagna Olinto Bergamaschi. Una partecipazione tale che è stato sfruttato anche lo schermo che gli organizzatori avevano previsto in piazzetta don Virgilio Resi per chi non è riuscito a entrare a teatro. A fare gli onori di casa e condurre la serata c’era la parlamentare di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, anche candidata della lista, tra gli ospiti i sindaci del territorio Enrico Cangini (Sarsina) e Enrico Salvi (Verghereto), la parlamentare di Forza Italia Rosaria Tassinari, il segretario provinciale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi e il viceministro alla Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami.

La lista

È stata Buonguerrieri a introdurre uno a uno i candidati della lista, presentandoli al pubblico. Sono Paola Bucci, Gianni Rossi, Rita Mescolini, Tiziano Cardinali, Giuseppe Crociani, Roberta Rossi, Marco Fabbri, Paolo Piazza, Rossano Bibi Goisis, Filippo Lanzi. Per ultima presenta la sua di candidatura: «Non credo di dovermi presentare, sarebbe la quarta volta che lo faccio da un palco del territorio del Comune di Bagno di Romagna». Quella che condivide è invece una riflessione a partire da quello che dice essere sempre stato il suo slogan “Andare oltre al civismo”: «La politica è il valore aggiunto, la politica è lo strumento attraverso cui risolvere i problemi del territorio, poter collaborare con una amministrazione che parla la stessa lingua politica del Governo Italiano». Una collaborazione che sarebbe mancata completamente dall’attuale amministrazione, espressione di un progetto civico, «Da quando sono stata eletta, sono stata invitata solo il 25 aprile». «Difficile anche immaginare come si possa votare una lista espressione del Pd, un partito in minoranza in Parlamento, presto anche in Europa e in Emilia Romagna, perché vinceremo dappertutto».

Il candidato sindaco

«Avete candidato quello che saluta sempre tutti? Sì proprio lui», sceglie un aneddoto di qualche giorno fa Buonguerrieri per presentare Olinto Bergamaschi, il candidato sindaco del centrodestra. «Uomo del fare, di poche parole e di grande ascolto», lo descrive. «Gli anni di Baccini sono stati anni in cui sono state fatte tante cose, ma c’è ancora tanto da fare - interviene Bergamaschi - e per farle c’è bisogno di aiuto». Un parco termale, per Acquapartita mettere mano alla «annosa e decennale questione dell’istituto», la questione del lago di Quarto, «vogliamo ripristinare le condizioni ottimali per una questione di sicurezza e di attrazione turistica». Supporto alle persone più bisognose, incrementare i servizi, difendere ospedale e pronto soccorso, nei modi che potremo mettere in pratica perché non dipenderà solo da noi. Mettere mano alle osservazioni che ci sono arrivati dai residenti delle frazioni.

Bignami

«Non ho mai ricevuto telefonate da sindaci che non fossero espressione di forze alternative al Pd. È mai possibile che i sindaci di sinistra non abbiano richieste da formulare al Governo? Ho l’impressione che questi sindaci, per una scelta ideologica privino i propri cittadini di risorse e opportunità - ha detto Bignami -, che il Governo non può dare, deve dare. Questo territorio rischia di perdere delle opportunità, forse le ha già perse. Questo territorio, dove una persona su due alle politiche ha premiato il governo Meloni, perché non sfruttare questa opportunità di eleggere un sindaco che possa avere un dialogo positivo con il Governo? È anche per questo che vi invito a votare Andare Oltre».