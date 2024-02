San Piero, Luca Marianini è maestro di chiarina dei musici di Sansepolcro

C’è un po’ di San Piero tra i Balestrieri del palio di Sansepolcro. C’è innanzitutto Luca Marianini, direttore della Banda Santa Cecilia del comune di Bagno di Romagna, trombettista di formazione classica ma con una lunga carriera che lo ha visto condividere il palco con artisti come Jovanotti, Baustelle, Dirotta su Cuba. È lui il nuovo maestro del gruppo delle chiarine, le trombe lunghe e strette che insieme ai tamburi accompagnano il palio dei musici della società dei Balestrieri di Sansepolcro.

Quello della Balestra è uno palio storico e che vede sfidarsi Sansepolcro e Gubbio ininterrottamente dal XV secolo. È un palio ancora vitale e particolarmente sentito che va ben oltre la rievocazione storica. Sono una dozzina i suonatori di chiarina che compongono il gruppo di cui Marianini da qualche mese è maestro: «Molti di loro sono giovanissimi - racconta - li aiuto nella preparazione dei brani e degli squilli che devono suonare. È un bel gruppo che fa anche tournée all’estero e quando mi hanno coinvolto ho deciso di portare con me altri due musicisti sampierani come Matteo Silvani e Francesco Boscherini».

Non è nuovo alla chiarina né alle rievocazioni storiche Luca Marianini: «Ho suonato con i musici di Firenze e i musici di Massa Marittima, ma erano collaborazioni più estemporanee». Recentemente è stato contattato per entrare a far parte della giuria della sfida tra chiarine del palio di Lugo. Quella di maestro dei Balestrieri è un’avventura cominciata a ottobre: «È davvero una bella esperienza, il gruppo è bello e facciamo le prove in un edificio bellissimo che fa parte della casa di Piero Della Francesca». Ma soprattutto per Marianini essere maestro del gruppo dei Balestrieri «è un’occasione per entrare in contatto con la parte più classica del mio percorso di formazione e con la tecnica della tromba. E poi c’è la possibilità di accedere a spartiti antichi dal valore storico, alcuni anche complessi. È una bella occasione per mettermi alla prova».

Una prima occasione per Marianini e il gruppo di suonatori di chiarina è stata in occasione della messa del patrono di Sansepolcro, San Sebastiano. «È bello contribuire a tenere in vita queste tradizioni, a volte le apprezzano più gli stranieri che noi italiani e invece anche noi non dovremmo dare per scontato questo prezioso patrimonio storico culturale».