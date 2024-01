San Piero, le pasquelle fanno il pienone e punzecchiano compaesani e politici

Pasquelle scanzonate con qualche (pochi) tocco di dolci nenie e pastorali: questo il menù della vigilia dell’Epifania.

Già durante la giornata del 5 i vari gruppi di pasquaroli cominciano ad “allenarsi” e a girare, con tappa in particolare alla Casa Protetta e coinvolgimento di ospiti ed operatori. Ma il clou naturalmente è per la serata col teatro Garibaldi gremito che ha aperto in anticipo, il pienone anche all’Asilo delle Grazie, e i ristoranti in attesa del passaggio delle pasquelle, e il tradizionale ritrovo per la pasquella “rock” davanti all’Orso Bianco.

Grande curiosità per le satire, gli sberleffi e le “puzze” delle Pasquelle 2024, vista questa particolarità sampierana di inventare strofe e stornelli dedicati alle vicende locali, pubbliche e private.

Numerosissimo il pubblico attento nelle varie sedi, ma da sottolineare anche il grande numero di giovani impegnati nel suonare, nel cantare, nel girare, nel “fare gruppo”. Tante Pasquelle destineranno in beneficenza le offerte liberamente raccolte (come avvenuto anche in occasione degli eventi dell’alluvione di maggio).

Il Teatro Garibaldi è sempre una sede privilegiata per seguire con attenzione le varie esibizioni, inaugurate dalla storica Pasquella “Superstar”, con reduci ed ex frequentatori dell’Asilo delle Grazie (tra i quali non manca mai anche l’”Extraliscio” Mirco Mariani). Si sono presentate anche la “Pasquella del Botaio”, la “Pasquella degli Antipatici”, la più tradizionale “Pasquella d’Alto Savio di Selvapiana, Acquapartita, Valgianna” (che ha trascinato il pubblico a continui ritmici battimani sulle note di canti popolari), e la “Pasquella degli Invidiosi”.

Alla vigilia dell’inaugurazione della nuova scuola media il tema della scuola e dei lavori pubblici non poteva che diventare centrale. Scuola “bipartisan”, ben accolta da tutte le parti politiche. «Tutti andranno a scuola volentieri, quello stile piace anche alla Buonguerrieri”, recita la Pasquella del Botaio. Se Cesena per le scuole ha il “cubo”, adesso San Piero ha uno «scatolon» parallelepipedo. Più critica la Pasquella Superstar: «Questa scuola però il tetto non ha, centosessanta finestre chi le laverà?».

Ha fatto la sua comparsa anche il tema dell’arrivo del nuovo parroco polacco, impersonato da un alto personaggio con tanto di sigaretta, e con illazioni varie sui motivi dello spostamento di don Rudi.

E dopo i continui acquisti di attività locali da parte della famiglia di Moreno Para c’è chi pensa che San Piero cambierà nome e diventerà «San Para in Bagno». Il Botaio ironizza sulla concorrenza che si è aperta tra i supermercati dopo l’apertura del nuovo Conad e sulla promozione sulla pagina Facebook del sindaco dei formaggi del supermercato di famiglia. La Pasquella degli Antipatici è tutta in chiave “americana” con un Trump impegnato a «fare San Piero great again!». Per i lavori della palestra che non finiscono mai propongono una soluzione: dare i lavori alla Conad, vista la velocità di realizzazione del nuovo supermercato.

E in vista delle prossime amministrative spunta tra le righe anche il nome del possibile candidato di centrodestra, con «l’ombra di cielle che grava su di noi». «Beppe è un candidato serio: prega come don Onerio (un precedente parroco legato a CL, n.d.r.) e negli interludi beve come don Rudy». Ma Giuseppe Crociani, quello a cui fanno riferimento e il cui nome è circolato più volte, ha sempre rigorosamente smentito. E poi via, tra gossip, “triage”, “marriage”, anzianotte alla ricerca, chi si lascia e si ripiglia, feste con rissa, matrimoni finiti presto, ecc.