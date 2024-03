San Piero, lavori nell’ala ospedaliera dove si dona il sangue: l’Avis cerca un’alternativa

È stato un buon anno quello di Avis San Piero in Bagno che nel 2023 ha confermato il numero dei donatori e ha colmato la leggera flessione delle donazioni di sangue intero con l’aumento delle donazioni di plasma, andamento in linea con quello regionale. Confermare, anzi migliorare quei dati anche nel 2024 è l’obiettivo principale di Avis e quest’anno a rendere tutto un po’ più complicato ci saranno i lavori di ristrutturazione dell’ala dell’ospedale Angioloni in cui si effettuano anche i prelievi Avis.

I lavori all’ospedale

«I lavori cominceranno ad aprile - ha annunciato Paola Pieri, responsabile sanitaria dell’Unità di Raccolta di Avis, - ce lo hanno comunicato da poco». In quegli spazi per tutta la durata del cantiere non sarà possibile fare prelievi e nell’ospedale non ce ne sono altri idonei e disponibili: «Non possiamo assolutamente sospendere i prelievi per quattro mesi - ha avvisato Pieri - per questo siamo alla ricerca di soluzioni alternative, ma noi non possiamo effettuare prelievi ovunque, ma solo in locali controllati e autorizzati». Una delle possibili alternative che si stanno studiando, ha anticipato il vicesindaco Enrico Spighi che ha partecipato all’assemblea anche come nuovo donatore, è quella di utilizzare gli ambulatori di Terme Sant’Agnese, che il sabato mattina sarebbero disponibili. «Le difficoltà maggiori rischiamo di averle con le donazioni di plasma - ha avvisato Pieri - daremo il possibile, ma ai volontari chiediamo anche la pazienza e la disponibilità in caso si rivelasse necessario a fare una delle loro donazioni annuali in uno degli altri punti prelievo del comprensorio».

I dati delle donazioni

Insomma l’obiettivo principale per tutti deve essere quello di continuare a garantire le donazioni. L’Emilia Romagna grazie anche ai volontari Avis non solo è autosufficiente rispetto al fabbisogno di sangue intero, ma aiuta anche le altre regioni. Il contributo di Avis San Piero è rappresentato dai numeri raccontati in assemblea: nel 2023 si sono registrate 584 donazioni di sangue intero, 144 di plasma, 8 di piastrine, per un totale di 736 donazioni. I donatori attivi sono 336, di cui 28 sono nuovi donatori.

Il bilancio 2023

In assemblea è stata presentata anche la relazione delle tante attività realizzate lo scorso anno: «Tra le caratteristiche di Avis San Piero c’è anche la generosità con cui si spende per il territorio, in collaborazione con altre associazioni, al di là delle donazioni di sangue», gli ha riconosciuto il sindaco Marco Baccini nel suo saluto iniziale. L’assemblea ha votato anche il bilancio consuntivo 2023 che si è chiuso con un disavanzo di circa 6.600 euro, compatibile però con le tante attività realizzate e con le spese per la sede che è di proprietà di Avis.

Le benemerenze

Al termine dei lavori sono state consegnate i diplomi di benemerenza ai donatori. Quello più prestigioso oro smeraldo per le 100 donazioni è stato consegnato a Fugy Losasso, Rossano Mazzoli, Fausto Moretti e Claudio Valbonesi. Sono 6 i premiati con il diploma oro rubino per le 75 donazioni, 5 quelli per 50 donazioni (oro), 17 per le 24 donazioni (argento dorato), 4 per le 16 donazioni (argento) e 11 per le 8 donazioni (rame).