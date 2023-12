San Piero, l’Avis vince il bando per il murale alla scuola media: lo eseguirà Luogo Comune

Il murale della nuova scuola media Manara Valgimigli sarà realizzato dall’artista cremonese (ormai emiliano romagnolo di adozione) Luogo Comune. Sarà infatti lui il protagonista del progetto presentato da Avis San Piero che si è aggiudicata il primo posto della graduatoria del bando pubblicato dall’amministrazione comunale di Bagno di Romagna. «Un risultato che ci rende molto orgogliosi», commenta il presidente di Avis San Piero Giuseppe Pretolani nel trasmettere la grande soddisfazione del direttivo e dei volontari dell’associazione.

L’obiettivo finale del bando, che stanzia 8.196 euro, era quello di arrivare alla realizzazione di un murale sulla parete orizzontale che si trova a fianco del cortile della nuova scuola. Il bando, che era rivolto alle associazioni, chiedeva di arrivare al momento della realizzazione del murale con un percorso partecipato che coinvolgesse gli studenti e le studentesse della scuola. Quello presentato da Avis è il progetto nato dalla collaborazione con Deborah Mosconi, volontaria Avis. «Quando ho letto il bando ho pensato subito a Luogo Comune e al suo lavoro - racconta Mosconi - per lo stile fresco, riconoscibile. È illustratore e street artist e lavora spesso anche in percorsi partecipativi che coinvolgono bambini e ragazzi».

Il bando chiedeva che l’opera si ispirasse a temi come il paesaggio, le eccellenze locali, la cultura e l’istruzione. Il progetto presentato da Avis propone un lavoro sull’opera del poeta sampierano Manara Valgimigli, a cui la scuola è intitolata: «Ho scelto due testi da Colleviti, raccolta del 1959. In quegli anni Valgimigli era già molto anziano e ricorda gli anni dell’infanzia a San Piero, sono racconti molto densi di immagini. Lavoreremo con i ragazzi e le ragazze delle due classi terze, tanti di loro andranno a studiare altrove e stimolati dai racconti di Valgimigli ragioneremo del rapporto con i luoghi in cui si è cresciuti, dell’infanzia. La definizione artistica dell’opera e la sua realizzazione sarà di Luogo Comune».

Presto comincerà il lavoro nelle classi, mentre la realizzazione del murale comincerà a fine dicembre quando il cantiere sarà del tutto concluso e dovrà essere pronto entro il 6 gennaio quando verrà inaugurata in tempo per il ritorno a scuola degli studenti dopo le vacanze di Natale. Tra gli studenti chi vorrà potrà assistere l’artista durante la realizzazione dell’opera. Una volta realizzata sarà Avis San Piero a doversene prendere cura con una manutenzione ordinaria periodica per i prossimi 10 anni.