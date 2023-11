San Piero in Bagno, volontari al lavoro per ripulire il cimitero di Crocesanta - Gallery

Nel cimitero abbandonato da una quarantina d’anni anche in occasione di questa commemorazione dei defunti sono tornati i volontari per sistemare l’area. Nei giorni scorsi il gruppo di cittadini, come ormai tradizione, ha provveduto alla pulizia del cimitero di Crocesanta. Il luogo presenta mura e chiesetta cadenti, mentre rimangono tracce del passato con croci e lapidi di storie e affetti familiari, come la lapide con i 5 nomi dei bimbi della stessa famiglia rapidamente deceduti uno di seguito all’altro. I volontari entrati in azione sono stati Rita Forcelli, Aldo Neri, Gabriele Crociani, Giancarlo Donati, Mauro Andrucci, Ivana Mengozzi, Barbara Forcelli, Alberto Merendi.

Nel cimitero della località tra San Piero e Valgianna l’opera di pulizia avviene già da qualche anno, in maniera sistematica dal 2020.

E le lapidi che resistono sul muro raccontano anche storie di drammi di paesi e famiglie. Tra queste particolarmente toccante una lapide del 1926, attaccata al muro del cimitero, con la quale due genitori ricordano 5 loro figlioletti deceduti nell’arco di una decina di giorni. Questo il testo: “Ai cari angioletti Moretti Nevio di anni 6, Luigi di anni 4, Anna di anni 3, Domenica di anni 3, Adolfo di anni 1 volati in cielo, un dopo l’altro da morbo fatale rapiti nel breve lasso di tempo dal 3 al 13 dicembre 1926, i genitori addolorati”.

Nel 2014, agli inizi delle esperienze di volontariato con gruppi di cittadini impegnati in pubbliche manutenzioni, una delle prime esperienze riguardò proprio la pulizia del cimitero di Crocesanta. Poi l’attività si era fermata. Ma è ripartita nel 2020 e c’è chi si sta dando da fare sperando che il vecchio camposanto possa essere recuperato.

Intanto c’è stato almeno il lavoro di ripulitura, con il gruppetto di volontari, che è aumentato di numero, che non si arrendono al degrado. Mentre gli attrezzi necessari sono sempre decespugliatori, motosega, rastrelli, carriole e buona volontà.