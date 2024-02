San Piero in Bagno, ecco 38 nuovi parcheggi

Ecco 38 nuovi parcheggi a servizio del centro storico di San Piero in Bagno. E’ il frutto di due iniziative dell’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna al fine di aumentare il livello dei servizi a favore del tessuto socio-economico del paese di San Piero sono previsti infatti 16 nuovi stalli al parcheggio dell’Orto di Fedelino e 22 nuovi stalli al parcheggio di Via Coltelli, situati all’interno dell’abitato di San Piero in Bagno. In sostanza, il parcheggio già esistente dell’Orto di Fedelino, che contava 40 posti auto, è stato ampliato ed oggi conta complessivamente 56 stalli, di cui 53 a pagamento e 3 riservati a disabili – fa sapere il sindaco Marco Baccini. L’ampliamento è stato realizzato attraverso un’opera di conversione dell’area dedicata al campetto di gioco a fianco della palestra comunale, nella quale sono stati ricavati 16 parcheggi. Le opere sono costate complessivamente 39.000 euro e sono state eseguite dalle ditte Super Asfalti S.r.l. di Roncofreddo, Manucci Achille e Attilio S.n.c. e Pieraccini S.r.l. entrambe di Mercato Saraceno. I nuovi posteggi sono utilizzabili a pagamento con parcometro o con l’App My Cicero.