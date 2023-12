San Piero in Bagno, Casa Protetta Spighi, via libera all’appalto

Al Comune di Bagno di Romagna è stato firmato il contratto di appalto del progetto di “Ampliamento e rifunzionalizzazione della Casa Protetta Camilla Spighi” di San Piero, il cui cantiere verrà avviato subito dopo l’inaugurazione della nuova Scuola Media. Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale il 19 settembre 2022, è stato oggetto di una gara d’appalto gestita dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Valle Savio, all’esito della quale il lavoro è stato assegnato alla Cons.Coop di Forlì.

“L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a 785.000 euro – spiega il sindaco Marco Baccini – di cui 500.000 finanziati da un contributo della Regione Emilia-Romagna e 285.000 con risorse comunali. Un aspetto importante per rimarcare che ancora una volta si è riusciti ad avviare un lavoro di rilievo gravando sul bilancio comunale solo per una parte minoritaria del costo complessivo. Si tratta di un progetto che prevede l’esecuzioni di lavori propedeutici a potenziare i servizi offerti dalla nostra Casa Protetta Camilla Spighi e quindi a fornire una maggiore assistenza alla popolazione fragile ed anziana del nostro territorio.

Verranno riqualificati alcuni spazi già esistenti e creati nuovi spazi, che consentiranno di avviare un servizio di Centro diurno per anziani e rafforzare i servizi di infermeria, riabilitazione, lo svolgimento di attività ricreative e la mensa, oltre ad ampliare e razionalizzare gli spazi già esistenti all’interno della sede della casa protetta. Tra le opere da eseguire è compresa anche la completa riqualificazione della palazzina adiacente alla casa protetta, che sarà collegata alla sede esistente da un corridoio, che renderà gli spazi comunicanti. La riqualificazione della palazzina degradata è un’opera che ha il pregio di riqualificare un ambiente fino ad oggi inutilizzato e degradato del centro storico, ciò che migliora anche il decoro e l’immagine di San Piero. L’avvio di questo cantiere rappresenta per noi un passaggio importante, che attendevamo con apprensione per la volontà di rispondere ad un’esigenza presente nella nostra Comunità, che potrà quindi rafforzarsi di un servizio sociale di grande importanza e delicatezza”.