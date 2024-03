San Piero, «Il lupo va rispettato non umanizzato»: il monito dell’esperto

Non è un caso isolato quello vissuto da Matteo Cola, l’uomo che mentre si trovava in un parco con il suo cane rotweiler al guinzaglio è stato avvicinato da un lupo. Tante le persone che raccontano la loro esperienza sotto il video di quell’incontro che Cola è riuscito a realizzare e che ha poi affidato ad Andrea Boscherini, il naturalista e divulgatore che lo ha pubblicato. Proprio per fare chiarezza rispetto alle accuse di creare eccessiva paura nei confronti del lupo e per mettere in guardia rispetto all’eccesso di confidenza di alcuni commentatori, Boscherini ieri è tornato nuovamente sul tema.

Altri incontri ravvicinati

«L’intento del mio post era quello di evidenziare quanto fosse stato fondamentale aver tenuto il cane al guinzaglio in modo da evitare che il cane potesse correre dietro al lupo o viceversa, rischiando uno scontro. Questo perché, in tutta Italia, le predazioni sui cani non sono più una rarità e spiegare in generale come meglio comportarsi è un bene per tutti, lupo compreso», ha scritto Boscherini. Sotto il video, che nel frattempo sta continuando ad accumulare visualizzazioni, c’è infatti chi racconta la propria esperienza di incontro ravvicinato. È il caso ad esempio di una donna che racconta di essersi trovata lo stesso lupo (così almeno ritiene) a tre metri dalla porta di casa, cosa mai accaduta prima e che avendo lei un cagnolino e una bambina piccola è stata motivo di grande spavento. Ma tra i commenti c’è anche chi accusa di essere eccessivamente allarmista e potenziale fonte di pericolo per i lupi non solo chi esprime preoccupazione ma anche chi, come Boscherini, invita alla prudenza.

Oltre i falsi miti

«Dire che il lupo non si avvicina all’uomo e che non sono “lupi veri” o sono solo ibridi quelli che si vedono vicino alle case significa tornare indietro di 15-20 anni, quando gli ibridi sembravano la colpa di tutto e i lupi, decisamente pochi rispetto ad oggi, stavano piano piano tornando a ripopolare i boschi dopo che avevano rischiato l’estinzione negli anni ‘70 - commenta Boscherini -. Ovviamente, in quel periodo, quei pochi esemplari erano schivi e impauriti dall’uomo perché venivano uccisi non appena mettevano il naso fuori dalle foreste». Anni di politiche di tutela hanno cambiato radicalmente la situazione e questo ha fatto sì che i lupi di oggi abbiano perso quel timore, ma ha anche fatto crescere le popolazioni al punto che a volte alcuni esemplari si avvicinano tanto ai centri abitati perché quelli sono gli unici spazi in cui muoversi senza invadere il territorio di altri branchi di lupi.

Affidarsi agli esperti

Boscherini mette in guardia dai “discorsi da bar” ed esorta a fare affidamento a ricercatori e studiosi: «Amare il lupo, tutelare il lupo, proteggere il lupo vuole dire ascoltare le persone che lo studiano ogni giorno e provano a conoscerne ed interpretare l’etologia, vuole dire cercare in tutti i modi di ridurre al minimo i danni al bestiame per consentire agli allevatori di fare il loro lavoro in modo adeguato, vuole dire comprendere i bisogni dei cittadini e sensibilizzare le persone per fargli capire che il lupo è un animale selvatico e non va aiutato ne sottovalutato, ma va rispettato nel suo essere selvatico consapevoli che può reagire come tale, cioè da lupo e non da cane». «Amare gli animali - conclude - significa rispettarli come tali, non umanizzarli. Il lupo non è né buono né cattivo, segue semplicemente la sua indole. Lasciamo il romanticismo alle favole, se vogliamo preservare questo stupendo animale bisogna essere realisti, non estremisti».