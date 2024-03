San Piero, faccia a faccia col lupo sul campo di basket assieme al suo rottweiler: attimi di paura

Incontro ravvicinato in pieno giorno tra un lupo e un rottweiler, venerdì pomeriggio, al campo di basket del paese di San Piero in Bagno. Matteo Cola, proprietario del cane, che si chiama Cesare, ha trattenuto il guinzaglio e cercato di indietreggiare, ma il lupo non si è allontanato nel vicino boschetto. Ha girato per ben quattro volte attorno agli “intrusi”. L’auto era a 40 metri di distanza e non senza qualche angoscia è alla fine riuscito a evitare guai spostandosi al centro del campo da basket e cedendo il passo al predatore.

Il naturalista Andrea Boscherini, che ha postato anche le immagini registrate che il malcapitato ha girato col telefonino (finché, per pensare alla sicurezza propria e del cane, ha saggiamente smesso di filmare), sottolinea che Matteo Cola ha gestito bene il suo cane, e in generale la situazione di pericolo. Poi invita a fare tesoro di questo episodio e a ricordare sempre che «il lupo non va trattato come un cucciolone indifeso ma come un animale selvatico, che può agire in modo per noi imprevedibile. Questo non vuole dire che si debba avere paura, ma va approcciato con meno romanticismo e più realismo». Anche perché - avvisa Boscherini - sta aumentando il numero di cani aggrediti dai lupi.