San Piero, cucina e teatro in aula magna per celebrare il francese: tra i “prof” c’è anche chef Gorini

Per una mattinata l’aula magna della scuola media “M. Valgimigli” di San Piero si è trasformata in un laboratorio di cucina: le alunne e gli alunni della classe 2ªA si sono cimentati nella preparazione delle crêpes con la guida attenta e premurosa di uno chef stellato d’eccezione: Gianluca Gorini. La giornata internazionale dedicata alla lingua francese è stata infatti l’occasione per suggellare il rapporto scuola-territorio coinvolgendo lo chef proprietario del ristorante “Da Gorini” nel centro storico di San Piero in Bagno e artefice di una cucina creativa e originale.

Per accogliere in modo solenne lo chef stellato, le alunne e gli alunni, accompagnati dalla dirigente scolastica Daniela Corbi, dalla professoressa Daniela Corzani, ideatrice dell’evento e dal loro docente di lingua francese Giuseppe Burioni, hanno cantano con serio trasporto l’inno nazionale francese.

Gorini ha illustrato le peculiarità della cucina francese anche con brevi cenni storici. Ne è seguito un momento di confronto in cui le ragazze e i ragazzi hanno chiesto allo chef di raccontare la sua esperienza e il percorso che lo ha portato a diventare uno chef di successo. Gorini si è mostrato da subito empatico e dal suo racconto trasparivano la profonda passione e dedizione verso l’arte culinaria. Successivamente, le ragazze e i ragazzi, si sono cimentati nella preparazione dell’impasto poi, sotto un gazebo allestito all’esterno per l’occasione, hanno cucinato le loro crêpes fianco a fianco con lo chef stellato.

Sotto la supervisione della prof Daniela Corzani le alunne e gli alunni si sono quindi avvicendati sul palco dell’aula magna per mostrare alla dirigente scolastica e ai loro professori la presentazione multimediale che avevano preparato per illustrare le caratteristiche della regione francese, dagli aspetti geografici a quelli culturali, passano dalla moda, alla cucina. Fino all’illuminismo e ai personaggi della storia francese.

Per concludere in bellezza, le alunne e gli alunni della 2ªA, sotto la regia del prof Burioni si sono esibiti in scenette comiche in lingua francese in cui hanno riprodotto alcune quotidianità dello stare in classe e l’atteggiamento scherzoso del romagnolo seduto a tavola in un ristorante francese chic. Si è conclusa quindi tra le risate una mattinata incentrata su un “far scuola” innovativo e divertente.