Piavola, una comunità in festa per il ponte rinnovato VIDEO

È tornato fruibile a fine novembre, ma è di questa mattina la cerimonia ufficiale di inaugurazione del rinnovato ponte di Piavola. Ad accogliere la vicepresidente della Regione Irene Priolo, insieme alla sindaca Monica Rossi e alla giunta c’era la consigliera regionale Pd Lia Montalti e la comunità di Piavola con i bambini della scuola guidati dalla maestra Claudia.

È stato un cantiere travagliato dalle diverse crisi che si sono succedute dall’avvio dei lavori e che hanno comportato un aumento dei tempi e dei costi inizialmente previsti: «Siete stati bravi - ha detto Irene Priorlo rivolgendosi agli amministratori - avete gestito una serie di complessità riuscendo completare l’intervento negli stessi tempi che mediamente hanno impiegato anche comuni più grandi». Colpita dalla calorosa accoglienza Priolo ha fatto i complimenti anche alla comunità: «È un’inaugurazione speciale, quasi commovente», ha detto rivolgendosi ai bambini presenti.

Un considerevole intervento nella vallata del Borello voluto dell’attuale amministrazione comunale inserito nella programmazione delle opere pubbliche già dal 2020 per il consolidamento della struttura esistente in avanzato stato di degrado ed inadatta al transito di mezzi pesanti che però, dopo varie valutazioni tecniche ed idrauliche, si è concretizzata in un rifacimento complessivo dell’infrastruttura. Soluzione che anche a seguito degli eventi di maggio si è dimostrata corretta, in quanto ha consentito il normale deflusso della imponente piena e, salvo una piccola erosione delle spalle il cui terrapieno non era ancora completato, si può così affermare di aver superato senza problemi l’emergenza idrogeologica del nostro territorio provinciale.

La realizzazione del ponte ha registrato un costo complessivo di 1.180.000 euro dovuto al caro materiali del 2021 (emergenza Covid) e alle revisioni dei prezzi conseguenti la guerra in Ucraina, quando è anche diventato molto difficile reperire l’acciaio impiegato nelle due campate.

L’infrastruttura è composta da un’unica pila centrale in calcestruzzo, due campate della luce di 44 metri in travi di acciaio corten (un tipo di acciaio autoprotetto che non necessita di manutenzione, adatto quindi a impieghi del genere), le spalle e l’impalcato sempre in calcestruzzo armato. Il piano viabile è in asfaltato con una larghezza libera di 5,50 ml. protetto lateralmente da guard rail anch’essi realizzati in acciaio corten. L’impiego di questo materiale, oltre a soddisfare le esigenze di durabilità, ha dato risposta anche alle esigenze di corretto inserimento nel contesto di particolare rilievo paesaggistico, dove la scelta dei materiali impiegati è aspetto fondamentale.

La sindaca Monica Rossi e il vice sindaco Raffaele Giovannini (assessore ai lavori pubblici) dichiarano: “Il ponte di Piavola, inserito nel programma di questo mandato legislativo, rappresenta il pragmatismo e la determinazione di questa Amministrazione. Nonostante le sfide di questi anni, come la complessità nel reperimento delle materie prime e l’incremento dei costi, l’alluvione di maggio e la pandemia, tutti fattori che hanno rallentato il completamento del ponte generando disagi nella popolazione, siamo riusciti a portare a termine questa opera importante per la valle del Borello. Come Amministrazione, desideriamo sottolineare con forza il nostro impegno costante per il bene della comunità mercatese. Abbiamo sempre operato con dedizione e serietà per fornire servizi e risposte concrete ai cittadini. Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine all’ufficio tecnico e a tutti gli uffici comunali coinvolti come l’ufficio scuola per il trasporto scolastico e l’ufficio ragioneria , alla direzione lavori e a tutti gli enti pubblici e le aziende private coinvolte in questo vitale progetto per la frazione di Piavola”.