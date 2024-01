Bagno di Romagna, la giunta prepara 37mila euro da distribuire per gli eventi del 2024

Ammonta a 37mila euro il budget che la Giunta di Bagno di Romagna ha fissato per il 2024 da erogare ad associazioni, enti e istituti cittadini a sostegno di eventi e iniziative. Da regolamento comunale, sulla base delle disponibilità di bilancio a inizio anno la Giunta fissa il budget per contributi ordinari e straordinari, si tratta di un passaggio preliminare necessario per poi procedere alla pubblicazione dei bandi o comunque alla erogazione effettiva dei contributi. I 37mila euro individuati per quest’anno sono in realtà tutti destinati a contributi ordinari, mentre per quelli straordinari la Giunta si è riservata di trovare le risorse qualora si palesasse la necessità indicando nell’avanzo di bilancio che sarà disponibile una volta approvato il rendicondo del bilancio 2023 una fonte di risorse possibile. Altra disponibilità economica arriveranno anche dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e l’amministrazione si è riservata di valutare sulla base delle effettive disponibilità se assegnarle tramite bando o con procedura di affidamento di servizi.

Per quanto riguarda invece i contributi ordinari, 12mila euro vengono destinati come contributi annuali ordinari per sostenere la continuità di associazioni, enti ed istituzioni cittadine di particolare rilievo e tradizione del territorio ossia proloco e bande musicali. La parte restante verrà assegna tramite bando da cui saranno escluse le realtà che percepiscono altri contributi dall’amministrazione.

La somma più cospicua, 20mila euro, è destinata al bando per sostenere manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, di intrattenimento turistico e pubblico spettacolo a rilevanza turistica. Manifestazioni ed eventi devono essere pubblici e realizzati nel territorio comunale di Bagno di Romagna, rivolti a residenti e visitatori. Saranno premiati «in via prioritaria», si legge nella delibera, gli eventi che valorizzano il passaggio del Tour de France, previsto il 29 giugno, quelli che si sviluppano si più giornate o fine settimana e che quindi incentivano il pernottamento in loco, quelli supportati da un piano di comunicazione che preveda investimenti per pubblicità su giornali, radio, social o agenzie di comunicazione, quelli che sono supportati da sponsorizzazioni e contributi aggiuntivi rispetto a quelli del Comune, eventi innovativi e appuntamenti certificati sotto il profilo della sostenibilità.

Ci sono infine 5mila euro che verranno erogati sempre tramite bando e saranno destinati a progetti sportivi (2.500 euro) e culturali (2.500 euro) la cui rilevanza è invece per la comunità locale. Nella prima casistica ricadono quelle iniziative in grado di coinvolgere squadre e atleti anche dai comuni limitrofi o che valorizzano il contesto naturale e paesaggistico di Bagno di Romagna. Nella seconda, invece, quelli che celebrano ricorrenze (civili e/o religiose), che stimolano l’aggregazione o che valorizzano tecniche e saperi locali, che stimolano la scoperta del territorio o il dialogo intergenerazionale.