“Non dimenticatevi dei Comuni montani”: a Verghereto l’incontro promosso da Confartigianato

Verghereto, si leva la voce delle piccole imprese: ricerca insoddisfatta di manodopera, ricambio generazionale farraginoso, eccesso di burocrazia con regole troppo vincolanti ad esempio per la categoria dei cavatori di pietra per la quale sono troppo lunghi i tempi per ottenere le autorizzazioni, necessità di migliorare la rete viaria, disagio per i maggiori costi per gli spostamenti e il trasporto che incidono nei bilanci aziendali, esigenza di politiche più incentivanti per chi fa impresa nei territori montani.

È una parte rilevante di ciò che è emerso da parte delle piccole imprese artigianali e territoriali all’incontro promosso da Confartigianato mercoledì pomeriggio nella sala consiliare del comune di Verghereto, prima della serie di iniziative nei 15 comuni comprensoriali, per raccogliere istanze, sollecitazioni e richieste da parte delle piccole imprese nonché la loro disponibilità a coinvolgersi nel rinnovo delle cariche associative diventando ambasciatori di Confartigianato nel territorio. Hanno partecipato anche il sindaco Enrico Salvi, autore di un appassionato intervento sulla necessità potenziare strumenti e risorse a favore dei comuni montani e l’assessore Fedele Camillini, insieme al vicesegretario di Confartigianato Federimpresa Cesena Giampiero Placuzzi, al responsabile dell’Area Relazioni istituzionali Eugenio Battistini, al responsabile Confartigianato vallata del Savio Maurizio Crociani e a Cristina Ghera, responsabile della sede di San Piero in Bagno di Confartigianato.