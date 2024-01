Neve sull’Appennino romagnolo e gelate notturne in arrivo VIDEO

E‘ arrivata la neve sull’Appennino romagnolo, come testimoniano le splendide immagini e i video pubblicati dalla pagina Facebook Meteo Pedemontana Forlivese. Verso il week-end continueranno temperature tipicamente invernali in Romagna, con gelate notturne annunciate venerdì e sabato. Per venerdì, Arpae Emilia-Romagna minime comprese tra 0/2 gradi delle pianure del settore orientale e -1/-3 gradi delle pianure centro-occidentali; qualche grado in meno sulle aree extra urbane, con estese gelate mattutine e notturne. Massime pressoché stazionarie comprese tra 5 e 7 gradi.