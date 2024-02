Bagno di Romagna, il centrosinistra candida sindaco il capogruppo Enzo Montalti

Sarà una corsa a tre quella per ereditare la fascia di sindaco da Marco Baccini. Il primo a farsi avanti è stato Enrico Spighi, attuale vicesindaco e candidato visione che porterà avanti l’esperienza di Visione comune la lista che ha portato ad eleggere per due volte Baccini. Non ancora pervenuto invece, almeno in via ufficiale, il candidato del centrodestra, quello che è certo è che presenteranno la lista e un candidato sindaco. Quanto al nome quello che si fa con più insistenza nelle ultime ore è quello dell’ex comandante della stazione dei Carabinieri di San Piero in Bagno Tiziano Cardinali.

Venerdì sera invece la lista di centrosinistra Insieme per Bagno di Romagna a presenterà al pubblico il candidato sindaco Enzo Montalti, attualmente capogruppo del gruppo si centro sinistra Insieme per il Futuro all’opposizione in Consiglio comunale. L’appuntamento è alle 20.30 a San Piero a Palazzo Pesarini. Insieme per Bagno di Romagna, si presentano, «È una lista civica che si riconosce nei valori del centrosinistra e nello spirito antifascista della Costituzione, impegnata alla realizzazione dei programmi di solidarietà e giustizia sociale, aperta ai contributi e alla partecipazione di cittadini, movimenti e associazioni delle realtà locali».

Montalti, 68 anni, sposato con Loretta, e padre di Giulia, è anche nonno di due nipotini di 4 e 2 anni. Si divide fra Bagno di Romagna e Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto dove sta portando efficacemente a termine il proprio mandato di presidente del Comitato di Amministrazione Beni di Uso Civico di Tirli. Ha due lauree: una in Scienze organizzative e gestionali, e l’altra (magistrale) in Management e comunicazione d’impresa oltre ai numerosi corsi previsti per gli ufficiali di stato maggiore. La sua vita professionale si è infatti sviluppata in una rilevante carriera militare. Entrato in Aeronautica nel 1978 prendendo servizio a Istrana (TV) come sottotenente. Vincitore di concorso in servizio permanente e inserito nella difesa aerea, ha velocemente acquisito tutte le qualifiche operative previste in Italia e all’estero, volando per quattro anni su velivolo Nato in Germania. Conclude la parte operativa del suo servizio come comandante di un importante centro radar in Toscana. Trasferito allo Stato maggiore Aeronautica (Sma) è incaricato della gestione di strategici programmi della difesa aerea nazionale e Nato. Rappresentante nazionale in rilevanti comitati Nato, viene assegnato come esperto nazionale a Bruxelles presso l’agenzia incaricata dello sviluppo di un innovativo e complesso programma per la difesa aerea integrata dell’Alleanza. Dopo un nuovo breve periodo allo Sma ritorna in Belgio, selezionato dalle 27 nazioni Nato. È stato insignito di un gran numero di riconoscimenti e onorificenze italiane, Nato e anche Usa. Montalti è in congedo dal 2016 col grado di generale di brigata aerea. Rientrato in Romagna, si è dedicato ad una vecchia passione: la coltivazione delle terre, con particolare attenzione ai grani antichi, allo zafferano e agli alberi di Natale.

«Ho sempre coltivato dentro me i valori di democrazia e libertà - dice Montalti - confermati dal giuramento di fedeltà alla Repubblica e di rispetto della Costituzione che ho pronunciato. Ho sempre concepito l’interesse per la politica (anche se necessariamente senza adesioni partitiche) come forte spirito di servizio e disponibilità alla partecipazione».