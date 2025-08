Mercato Saraceno, via ai lavori di messa in sicurezza del municipio

Sono ufficialmente iniziati i lavori di miglioramento e messa in sicurezza del Municipio di Mercato Saraceno, sede centrale della vita amministrativa cittadina. L’intervento interessa l’edificio comunale di Piazza Mazzini e si svilupperà nell’arco di circa sei mesi, con termine previsto entro il 22 dicembre 2025, salvo imprevisti.

Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su alcune criticità strutturali rilevate durante le verifiche sismiche effettuate nel 2010. Un elemento particolarmente rilevante è il fatto che il Municipio ospita anche il Centro Operativo Comunale (COC), fulcro per la gestione delle emergenze locali. Questo rende l’intervento non solo necessario, ma strategico per la sicurezza del territorio. Tra le opere previste rientrano la ricostruzione del tetto con una nuova struttura realizzata in legno lamellare per le travi e legno massello di castagno per le parti esterne, un materiale resistente e adatto a migliorare la sicurezza dell’edificio in caso di eventi sismici. Verranno inoltre rinforzate alcune pareti interne e tutte le colonne del portico al piano terra, per aumentarne la capacità portante. Il portico sarà poi oggetto di un completo ripristino con il rifacimento dell’intonaco e una nuova tinteggiatura.