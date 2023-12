Mercato Saraceno. “Radio Colli’N Air” compie un anno: venerdì la festa

A Mercato Saraceno, un anno fa, grazie alla tenacia dell’amministrazione Comunale e di un volenteroso gruppo di ragazzi e ragazze un’idea prese forma e diede vita a qualcosa di straordinario: la nascita della Web Radio Colli’n Air. Oggi, con grande gioia e orgoglio, si celebra il primo anniversario! Un momento per riflettere sul percorso fatto, per celebrare le conquiste fatte da questo meraviglioso gruppo di ragazzi e ragazze mercatesi e ringraziare coloro che hanno reso possibile questo incredibile viaggio.

L’appuntamento con la festa di compleanno è venerdì 8 dicembre alla Biblioteca Veggiani di Mercato Saraceno per festeggiare, insieme a chi vorrà onorare, questo importante traguardo. Questo il programma: ore 18.00 presentazione della serata e del progetto della Web Radio; ore 18.30 Live di JackTea Music ore 20.00 Dj set con Eugenio Maglia

In questi 12 mesi la radio ha abbracciato il cuore delle comunità, portando gioia, musica, informazione e intrattenimento nelle case di migliaia di ascoltatori. Dal primo giorno, la missione della radio è stata quella di essere una voce autentica, una fonte di ispirazione di compagnia e di racconto del territorio

Queste le parole del gruppo della Radio Colli’n air:” Il nostro successo è stato plasmato dalla dedizione della nostra squadra, dagli appassionati conduttori alle menti creative dietro le quinte, e soprattutto grazie al sostegno e all’affetto dei nostri fantastici ascoltatori. È grazie a tutto il nostro pubblico che ogni trasmissione diventa un’esperienza unica e speciale. E’ grazie al nostro pubblico che raccontiamo il territorio. Un ringraziamento speciale va a ogni singolo ascoltatore, al Comune di Mercato Saraceno e a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto fin dall’inizio”

Per festeggiare questo traguardo, la Radio ha preparato una serie di sorprese, dal rinnovo della programmazione con contenuti esclusivi a speciali eventi in diretta, per continuare a condividere emozioni.