Mercato Saraceno punta su 5 progetti di rigenerazione urbana

L’amministrazione comunale di Mercato Saraceno, durante gli ultimi incontri svolti nella frazione di San Damiano e nel capoluogo, ha fatto il punto sulla situazione delle opere pubbliche concluse o in fase di ultimazione, nonché sulle progettazioni e gli studi di fattibilità avviati e finanziati con specifici fondi ministeriali. Tra questi, rientrano la messa in sicurezza sismica della scuola materna e della palestra presso la scuola media Zappi. Inoltre, è stato avviato lo studio di fattibilità per la rigenerazione urbana del capoluogo e di San Damiano.

Quest’ultimo studio, redatto dal collettivo di architetti “laprimastanza” di Cesena, è stato reso possibile grazie a un contributo ministeriale del 2021 di circa 50.000 euro, che ha coperto integralmente i costi dell’incarico professionale. Si mira a sviluppare proposte di riuso e rigenerazione di cinque siti specifici, considerati punti di interesse e di innesco per l’intero centro abitato: il campo dei tigli, la zona ex prigioni, la Piazza del Mercato a San Damiano, il parcheggio adiacente alla scuola Zappi e gli ultimi tratti di Via Roma e Via Giardino.

Le proposte delineate rappresentano una visione di sviluppo possibile che l’amministrazione propone alla cittadinanza, anche con l’intento di avviare un confronto per ricevere contributi e osservazioni. Tali apporti saranno attentamente valutati e presi in considerazione dall’amministrazione per eventuali miglioramenti.

Il lavoro svolto da “laprimastanza” ha stimato un costo complessivo delle opere intorno ai cinque milioni di euro, strutturato in lotti funzionali, i cui importi parziali sono compresi tra i 300.000 e 1.000.000 euro, rendendo così più sostenibili i costi e fattibile la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali o comunitari. Dei vari siti oggetto dello studio di fattibilità, inoltre, l’amministrazione ha valutato di approfondire la progettazione definitiva relativamente alla piazza del Mercato di San Damiano e al vicino parcheggio adiacente la scuola media Zappi.

Il vice sindaco Raffaele Giovannini ha commentato: “In questi anni, nonostante le sfide rappresentate da eventi come l’alluvione di maggio, abbiamo lavorato instancabilmente per portare avanti le opere pianificate, reperendo finanziamenti e risorse economiche al fine di completare i lavori programmati, nonostante gli incrementi esponenziali dei costi dovuti all’inflazione post-Covid e ai cambiamenti geopolitici che interessano l’Europa. Questo studio di fattibilità, insieme alla progettazione in corso per la messa in sicurezza della scuola materna e della palestra della scuola Zappi, è la dimostrazione tangibile della visione e dell’impegno di questa Amministrazione per lo sviluppo del Comune.”

La sindaca Monica Rossi ha aggiunto: “In questi anni, oltre ai servizi culturali, scolastici, sociali e sanitari che abbiamo garantito, abbiamo iniziato a progettare una visione del territorio. Purtroppo, le calamità che si sono verificate hanno rallentato l’azione amministrativa. Tuttavia, per quanto riguarda le opere pubbliche, ora ci concentriamo sulla ricostruzione post-alluvione e sulle risposte ai cittadini in merito ai servizi basilari ed essenziali, ma non rinunciamo alla visione di sviluppo del territorio che include anche la rigenerazione urbana, come nel pregevole studio presentato nel corso degli ultimi incontri.”