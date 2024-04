Mercato Saraceno, “Palcoscenici d’estate 2024”: aperto il bando

Sono aperte le adesioni al cartellone del Comune di Mercato Saraceno “Palcoscenici d’Estate 2024”. L’avviso pubblico è rivolto a proloco regolarmente iscritte al Registro unico nazionale Terzo Settore e ai titolari di pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali che hanno intenzione di organizzare iniziative in cui proporranno musica, teatro, danza, cinema, cinema, arte e cultura, animazione, promozione del territorio, sport, enogastronomia. Per presentare domanda c’è tempo fino alle 14 del 22 aprile e gli eventi proposti andranno realizzati tra il primo giugno e il 30 settembre di quest’anno.

Nel valutare le proposte saranno assegnati fino a 15 punti a finalità e obiettivi, e in particolare sarà premiata la capacità attrattiva oltre paese, la valorizzazione dell’enogastronomia del territorio, delle tradizioni, del patrimonio ambientale-storico-artistico-culturale, dell’artigianato di qualità, le iniziative di musica e teatro. Fino a 15 punti saranno assegnati in caso di coinvolgimento di altre associazioni del territorio. L’aver già organizzato in modo efficace in passato lo stesso evento che si propone può far ottenere altri 5 punti. Prevedere una attività di marketing per la promozione e la pubblicizzazione dell’evento che si vuole realizzare consente ti ottenere fino 10 punti.

Verranno erogati contributi da 1.000, 2.000 e 5.000 euro e nell’area in cui sarà realizzata l’iniziativa è prevista l’esenzione dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico.

Nel caso uno stesso operatore proponga almeno quattro attività con cade mensile, se è in possesso di una concessione permanente e/o temporanea di suolo pubblico potrà ottenere il rimborso del 50% della Cosap e l’esenzione totale per l’area interessata dall’evento. Chi ne propone una o più ma meno di 4 godrà solo di quest’ultimo beneficio.

Il Comune, che si riserva di inserire nel calendario “Palcoscenici d’Estate 2024” proprie iniziative, svolgerà un ruolo di “facilitatore” per quanto riguarda il coordinamento del calendario delle iniziative e la promozione degli appuntamenti attraverso i propri canali di comunicazione.

Contributi economici e economici e sconti Cosap saranno erogati solo dopo l’evento e a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.