Mercato Saraceno, Palazzo Dolcini: ottimi numeri per il cinema

Dopo la grande crisi del Covid, ai problemi legati alla distribuzione e alla realizzazione di grandi film internazionali, il cinema torna ad essere protagonista della scena culturale e anche a Mercato Saraceno grazie alla gestione di StradedellEst (società produttrice fra l’altro del pluripremiato film Est) la programmazione del Cinema Dolcini iniziata nel periodo natalizio e appena conclusa ci è rivelata un successo. Complici titoli in prima visione, titoli di grande richiamo ed eventi collaterali che hanno incuriosito fasce di pubblico trasversali e soprattutto sono stati collante di comunità.

I numeri

Questi i numeri: 15 film di cui moltissimi in prima visione in contemporanea con le principali sale cinematografiche, oltre 2000 presenze, 76 proiezioni complessive suddivise in 34 giornate di cinema in poco più di due mesi e mezzo. 5 eventi cinema con degustazioni enogastronomiche in collaborazione con Dalla padella alla brace che hanno visto quasi sempre Palazzo Dolcini tutto esaurito. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale che in questi anni che ha sempre cercato di non lasciarsi scoraggiare dai numeri in calo e che ha sempre difeso e lavorato per mantenere attiva la sala cinematografica.

Così la sindaca Monica Rossi: “I numeri che ha registrato il nostro cinema Dolcini sono stati eccezionali e noi come Amministrazione oltre alla soddisfazione del risultato ottenuto vogliamo anche sottolineare di quanto sia importante per noi Palazzo Dolcini che tra teatro è cinema è diventato un polo culturale importante per tutta la vallata”.

Anche Andrea Riceputi di StradedellEst esprime la sua soddisfazione:” È stata una bella esperienza lavorare per la comunità di Mercato Saraceno che ha risposto molto bene alla nostra selezione cinematografica. Una sfida che io e Maurizio Paganelli abbiamo raccolto con entusiasmo e possiamo dire di avere superato e, da cittadino mercatese, ne sono particolarmente orgoglioso. Il cinema per gli adulti ha registrato numeri molto interessanti grazie anche titoli di assoluto rilievo mentre ancora arranca la proposta del cinema per le famiglie nei pomeriggi festivi complice la crisi economica e le piattaforme. Speriamo che sia di buon auspicio per la prossima stagione e che ci auguriamo possa magari essere inaugurata dal nostro nuovo film ““Tornando a Est” che a breve vedrà il primo ciak e che ospiterà alcune riprese anche nel territorio di Mercato Saraceno