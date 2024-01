Mercato Saraceno, Ombretta Farneti scende in campo per il centrodestra: “Un progetto serio e pragmatico” - Gallery

Scende in campo Ombretta Farneti come candidato sindaco di Mercato Saraceno per il centrodestra. Lo fa nella splendida cornice della locale Tenuta Santa Lucia, una delle ‘tante eccellenze del Made in Italy del nostro territorio’ come tiene a specificare, sostenuta dai big di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, Jacopo Morrone, Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari, e contornata da altri dirigenti e sostenitori locali e provinciali delle tre forze politiche. “Il nostro - afferma - non è un programma ma un progetto serio e pragmatico per Mercato e i suoi abitanti, da costruire insieme a tutti coloro che vorranno partecipare a questa impresa”

Farneti, che alle spalle ha anni di militanza politica e amministrativa oltre a essere una nota imprenditrice agricola e della ristorazione, tiene a specificare che “è giunto il momento dell’alternanza democratica anche a Mercato, un cambiamento salutare che coinvolga nuove forze e rinnovate energie”.

E allora ecco la ‘Mercato protagonista’ nelle politiche per la Valle del Savio, svincolata dalla sudditanza verso Cesena, ecco la ‘Mercato sicura’ che tutela il proprio territorio fin qui troppo trascurato, e poi la ‘Mercato dinamica’ che esige collegamenti in rete adeguati per imprenditori, studenti e abitanti, e ancora la ‘Mercato delle eccellenze’ agroalimentari e turistiche da rilanciare e la ‘Mercato solidale’ dove tutti i cittadini possano accedere in tempi utili e con pari dignità a servizi sociosanitari efficienti.

E c’è infine la ‘Mercato concreta’, quella a cui aspirano Farneti e la squadra che la supporterà nel confronto con il territorio. “C’è una cornice da riempire con i suggerimenti delle persone che vorranno partecipare al progetto in questi mesi di campagna elettorale, - spiega Farneti - durante la quale ripercorrerò in lungo e in largo questo territorio che già conosco così bene grazie alla mia lunga esperienza di imprenditore, dalle abitazioni più isolate a piazza Mazzini, ascoltando tutte le persone, con la stragrande maggioranza delle quali ho già parlato in questi anni e la cui voce non ha mai trovato la possibilità di dialogo con l’amministrazione uscente. Si parte! Con la consueta schiettezza e la voglia di fare”.