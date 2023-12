Mercato Saraceno, Ombretta Farneti è la candidata sindaca del centrodestra

La candidata sindaca del centrodestra a Mercato Saraceno è Ombretta Farneti. Lo hanno annunciato ieri con una nota congiunta Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

«Esperienza, concretezza, attaccamento al territorio e tanta energia. Ombretta Farneti - si legge nella nota - ha tutte le carte in regola per consentire a Mercato Saraceno di voltare pagina rispetto a una lunga storia di amministrazioni di sinistra che hanno impedito al territorio di sviluppare tutte le proprie potenzialità».

Ombretta Farneti è emozionata ma pronta alla sfida: «Sono davvero orgogliosa», la scelta di sostenerla formalizzata ieri per lei è il riconoscimento dei tanti anni di impegno attivo nella politica locale e per il territorio: «Sono consigliera comunale da 10 anni, sono consigliera in Unione e in Provincia: ho cominciato a capire come funzionano le cose».

Quello che vuole presentare ai mercatesi «non è un programma elettorale ma un progetto per migliorare Mercato a partire anche dalle piccole cose». È un progetto che parte dal territorio, «oggi devastato dall’alluvione e dal Covid. Abbiamo bisogno di migliorare il vivere in questi territori, di tornare a sognare». Farneti promette «riportare a casa quei servizi che un po’ alla volta ci hanno tolto», e primo tra tutti cita il pronto Soccorso. «Oggi la piazza di Mercato è morta, dobbiamo darle nuovo slancio», promette di farlo con lo stesso spirito con cui «10 anni fa ho comprato un rudere e ho creato lavoro per dieci famiglie».

La sua esperienza da imprenditrice insieme agli anni all’opposizione sono parte del patrimonio che mette a disposizione del suo progetto, ma il suo asso nella manica è la disponibilità di tempo che potrà offrire dal primo gennaio: «Passo la gestione del locale a un nipote e vado in pensione. Ho 57 anni, ma ho già 42 anni di contributi - spiega -. Potrò impegnarmi a tempo pieno. Sarò sindaca 24 ore su 24. Credo sia una novità importante per Mercato avere un sindaco che non arriva in Comune alle 14 perché prima deve fare il professore o il medico. Io ci sarò sempre giorno e notte».

È una disponibilità di tempo di cui intende approfittare già dalla campagna elettorale: «Andrò casa per casa a raccontare il mio progetto». E intanto racconta di aver già cominciato a raccogliere consensi: «Ho già 52 persone pronte a candidarsi, tra loro tanti giovani e professionisti. Credo non sia mai capitato».