Mercato Saraceno, “Noi tra frane e fughe di gas, soccorsi dall’elicottero insieme ai bambini”

Il 16 maggio 2023 Carlo, il figlio di Marzia Saracino e Giovanni Greppi, aveva 15 giorni, mentre Roberto, che di anni ne aveva 5, era già a casa da scuola perché aveva lo streptococco. Quando il giorno prima era arrivata l’ordinanza di chiusura delle scuole per martedì 16, Marzia aveva chiesto alla mamma di darle una mano e di tenerle per la giornata Giulio che all’epoca aveva un anno e mezzo. «E per fortuna», commenta oggi Marzia. Con il compagno Giovanni abitano poco sotto Ciola, tra Monte Sasso e Mastro, nel comune di Mercato Saraceno, in una zona che nei giorni dell’alluvione è stata particolarmente martoriata dalle frane. A distanza di un anno quando racconta di quei giorni procede veloce, senza incertezze, sorride anche dei passaggi più difficili e si sente tutto sommato fortunata perché la loro casa non ha subito danni.

Senza luce e acqua

Del primo giorno racconta la pioggia e, elemento ricorrente nei racconti che vengono dalla collina e dalla montagna, l’inconsapevolezza di quello che stava davvero succedendo attorno. Per prima cosa è saltata la luce: «Non ci siamo allarmati molto, a volte succedeva quassù da noi. Qua il gas non arriva, abbiamo l’induzione ed era un po’ freddo ma avevamo la stufa». La corrente però fa andare anche la pompa di sollevamento dell’acqua e dopo qualche ora senza elettricità nella notte anche l’acqua è mancata ed è qui che la faccenda comincia a complicarsi. «Avevo ancora le perdite del parto, il bambino aveva perso il cordone e l’ombelico andava tenuto pulito, insomma la situazione era complicata ma fino a quel punto eravamo relativamente tranquilli perché non ci eravamo resi conto di non poter più raggiungere Mercato».

Isolati

«La sera prima era arrivata la notizia dello svincolo dell’E45 franato a Mercato, della provinciale, poi della via Falconara. Il mio compagno quella mattina ha preso la macchina ed è andato a vedere se c’era un modo per andare via, ma a Mastro si è trovato di fronte un’altra frana.Il Comune aveva provato a riaprire una via nella provinciale ma un’altra frana si è staccata mentre erano al lavoro portando giù uno dei mezzi con cui lavoravano. Eravamo bloccati», spiega.

La nube di gas

Ma la situazione diventa davvero pericolosa qualche ora più tardi quando un’ulteriore frana rompe la tubatura del gas che passa poco più a valle e per effetto del vento una nube di gas avvolge la loro casa. A quel punto hanno allertato anche i soccorsi: «Lì non potevamo rimanere. Ci hanno detto che un elicottero sarebbe venuto appena possibile così siamo saliti in macchina e siamo andati in un campo, in un punto più in alto dove sarebbe potuto atterrare». «Pioveva e c’era il nostro Roberto da gestire, che voleva scendere dalla macchina», l’attesa dura quasi 7 ore, «poi finalmente i vigili del fuoco sono arrivati per noi».

Il ritorno

Il suo compagno Giovanni il giorno dopo è tornato a piedi per mettere al riparo gli animali e grazie a una via provvisoria è riuscito a portare giù una delle auto. Marzia e i bambini invece quella estate sono rimasti a Cesenatico dalla nonna. Ora sono tornati a vivere lì: «Un po’ alla volta hanno riaperto le strade e a fine luglio hanno aperto la provinciale», l’isolamento è finito ma la situazione è ancora complessa: «La situazione è ancora estrema, nessuno degli interventi fatti è ancora definitivo, e ancora i fronti delle frane fanno paura». L’emergenza in montagna non è ancora finita, ci sono paure con cui ancora convivere, almeno per gli adulti: «Per nostro figlio Roberto è stata più un’avventura - racconta Marzia -. ll volo in elicottero gli è piaciuto tantissimo e adesso dice che da grande vuole fare il vigile del fuoco elicotterista».