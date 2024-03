Mercato Saraceno, minaccia il coinquilino con un coltello: condannato a un anno e tre mesi

Minacce aggravate, quelle rivolte al coinquilino a cui aveva puntato il coltello, e resistenza a pubblico ufficiale, in questo caso i carabinieri intervenuti per sedare la lite. Questi i due reati di cui un 58enne di origini senagalesi, è stato riconosciuto colpevole in primo grado dal Tribunale di Forlì dove si è presentato lunedì per il rito abbreviato condizionato dall’audizione di una operatrice della Caritas di Cesena che lo aveva seguito in passato. Assistito dall’avvocata Carla Ciani, per lui il giudice Marco De Leva ha emesso una sentenza a 1 anno, 3 mesi e 10 giorni. Visti i precedenti dell’uomo le due pene sono state comminate in continuazione l’una all’altra, con lo sconto però di un terzo previsto dalla formula del rito abbreviato.

I fatti risalgono a fine gennaio e si sono svolti a Mercato Saraceno, dove l’uomo risiedeva condividendo l’affitto con altri coinquilini. Rientrato a casa non era riuscito ad aprire la porta e temendo che i coinquilini e affittuari non volessero farlo entrare perché lo ritenevano nuovamente ubriaco aveva cominciato a urlare e litigare con il capo famiglia della casa in cui era ospitato da anni. Qualcuno ha allertato il 112 e i carabinieri intervenuti sul posto hanno sedato la lite e i protagonisti sono rientrati in casa, ma i militari non hanno fatto nemmeno in tempo a tornare alla macchina che dall’abitazione sono ricominciate le urla costringendoli a rientrare in azione. Quando sono entrati in casa hanno trovato il 58enne che puntava un coltello al coinquilino e quando i carabinieri hanno tentato di farlo desistere lo ha rivolto anche verso di loro, salvo poi mollarlo sotto la minaccia delle pistole. Per lui era stata stabilita la custodia cautelare in carcere, ora revocata.