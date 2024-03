Mercato Saraceno, la sindaca Rossi: “Mi ricandido per dare continuità al lavoro svolto”

Ieri sera si sono accese definitivamente le luci sulla campagna elettorale di Monica Rossi per le elezioni comunali del prossimo giugno. In un incontro presso il Bar Roma di Mercato Saraceno, che l’ha vista accompagnata dal Presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e dai consiglieri regionali Lia Montalti e Massimo Bulbi, Monica Rossi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaca, e correrà dunque per un terzo mandato.

Così Monica Rossi: “È un privilegio per me presentarmi a queste elezioni dopo 10 anni di lavoro per la mia comunità, e con la mia comunità. La scelta di ricandidarmi nasce da una volontà condivisa con la mia squadra di dare continuità al lavoro svolto, nella prospettiva di metterci dietro le spalle gli anni della pandemia e il post-alluvione. Sono onorata di poter dire che la mia ri-candidatura nasce da un processo decisionale aperto che ha coinvolto l’area di centrosinistra locale e gruppi di cittadinanza attiva. Continuerò a fare del mio meglio per Mercato Saraceno.”

Il presidente della regione Stefano Bonaccini ha commentato: “Serate come questa, tra la gente, così tanta, sono un regalo. Ho sempre pensato che se vuoi provare a fare bene, l’unico modo sia conoscere i luoghi e le persone, e questo, è evidente questa sera, è qualcosa che Monica fa e sa fare bene.” Ha proseguito Bonaccini: “Ho visto da vicino come Monica Rossi ha lavorato in questi anni - anni, non c’è bisogno che lo dica, complicati. Ho fiducia che il lavoro, la passione civile e la presenza saranno premiate. Forza Monica, e forza a tutti coloro che lavorano con te”.

Nel suo intervento Bonaccini ha poi citato i dati di export della regione Emilia-Romagna appena pubblicati. Ha sottolineato Bonaccini: “Nonostante l’alluvione di maggio, l’Emilia-Romagna nel 2023 ha registrato il suo nuovo record storico di export: oltre 85 miliardi di euro da esportazioni nel mondo nel 2023. Prima regione in Italia per export pro-capite, e, ripeto, nonostante l’alluvione.”