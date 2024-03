Mercato Saraceno, grazie alle donazioni il Comune sistemerà i sentieri e arriva un nuovo minivan per le manutenzioni

Un nuovo minivan per l’ufficio tecnico per sostituire quello vecchio e ormai malmesso che avevano in dotazione per le manutenzioni, e un finanziamento per sistemare la sentieristica così da riprendere il progetto bruscamente interrotto dall’alluvione del maggio scorso. Così l’amministrazione comunale di Mercato Saraceno impiegherà 24.466 euro dei soldi arrivati dalle donazioni nel conto aperto dopo l’alluvione.

Nei giorni immediatamente successivi al 16 e 17 maggio il Comune di Mercato, come tanti altri enti pubblici colpiti, aveva aperto un conto corrente per raccogliere donazioni. La delibera di Giunta, apparsa nei giorni scorsi sull’albo pretorio, con le linee di indirizzo per la destinazione di una parte di quanto ricevuto è stata anche un occasione per fare il punto di quanto arrivato nelle casse comunali fin qui. Il Comune ha ricevuto in questi mesi donazioni economiche per 76.237 euro, di questi 22.025,50 sono frutto delle donazioni di privati cittadini, 34.055 arrivano da associazioni, 20.156,50 da aziende del territorio. A tutti coloro che hanno donato l’amministrazione esprime «apprezzamento e gratitudine».

L’intenzione, si legge nella delibera, è quella di utilizzare queste somme «per far fronte sia a criticità del territorio che sono derivate dall’alluvione che all’acquisto di beni durevoli necessari all’ente per fronteggiare l’attività ordinaria e straordinaria derivante dalla gestione di emergenze». Quei quasi 25mila euro impegnati dalla Giunta in questa delibera rappresentano quindi una prima ricaduta concreta di quell’impegno.

Nel dettaglio 17.466,00 euro vengono destinati «all’acquisto di un veicolo commerciale leggero della categoria dei mini-van (porter) necessario all’ufficio tecnico dell’ente per far fronte alle manutenzioni stradali e nella gestione delle emergenze, in quanto quello attualmente in dotazione è un mezzo molto vecchio continuamente da manutentare che non garantisce la necessaria sicurezza stradale, per cui è da sostituire».

Ci sono poi 7mila euro che verranno invece destinati «alla sistemazione della sentieristica già mappata nel 2022. Il progetto sarebbe dovuto partire nella primavera del 2023 ma a causa dell’alluvione è stato sospeso. L’amministrazione ha deciso di portarlo avanti nonostante alcune modifiche di tracciato e la perdita di alcuni sentieri dovuta dai movimenti franosi avvenuti in seguito all’alluvione».