Mercato Saraceno, dieci amici salvano lo storico bar di Piavola

Poteva concludersi all’inizio di quest’anno la decennale storia del bar di Piavola, a Mercato Saraceno. Invece rimarrà aperto, e con un nuovo look. Il famoso punto di riferimento per adulti e bambini del luogo è tornato operativo qualche settimana fa, dopo aver subìto una ristrutturazione completa. Il locale, situato in via Nenni, strada principale che attraversa la frazione, è da tempo gestito da Maria Rosa Degli Angeli, che ha iniziato a lavorare al fianco della madre nel 1971, per poi continuare da sola dal 1986. Dopo 40 anni di servizio, Maria Rosa aveva deciso di andare in pensione e così il bar avrebbe chiuso i battenti. Amareggiati da questa sorte, un gruppo di amici del posto si è fatto avanti per prendere in mano l’esercizio. I fratelli Paolo e Lorenzo Tombaccini, Amos e Adler Bucci, Manuel e Nicol Guerra, insieme a Marco Tontini, Marco Gorini, Mirko Tontini e Paolo Rossi hanno unito le forze, per contribuire alla rinascita del locale. «Quando lo scorso gennaio siamo venuti a conoscenza della scelta di Maria Rosa – spiega Paolo Tombaccini – abbiamo deciso di metterci all’opera per garantire un futuro a questo luogo a noi caro». Il bar infatti è di vitale importanza per chi vive nel territorio, essendo l’unico esercizio pubblico della vallata. Così, lo scorso febbraio il locale ha chiuso temporaneamente per farsi più bello, fino ai primi di maggio, quando ha riaperto le sue porte ai cittadini e i turisti. I ragazzi sono diventati soci, e insieme a loro si è unita anche Maria Rosa, che è andata in pensione, lasciando il timone a Rossella Rossi. Per festeggiare questo nuovo capitolo, il locale, rinominato “Bar Meri”, verrà inaugurato il 1° giugno insieme alla cittadinanza, tra aperitivi e musica.