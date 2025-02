Mercato Saraceno, danni alluvione: l’assicurazione versa al Comune 440mila euro

A un anno e nove mesi dall’alluvione di maggio 2023 la prima variazione al bilancio 2025, approvata giovedì all’unanimità, ha tra le principali novità la formalizzazione di 440mila euro di rimborso dalle assicurazioni a parziale copertura dei danni al patrimonio pubblico subiti durante quei giorni.

«Le assicurazioni ovviamente non coprono i danni alle strade», ha spiegato al Consiglio comunale l’assessore Raffaele Giovannini che ha chiarito anche come il calcolo del rimborso non sia stato fatto sommando i singoli danni («che dalle nostre stime ammontavano complessivamente a 600.000 euro») ma «attraverso un indice che ha preso in considerazione il valore complessivo degli immobili e dei danni subiti. Sulla base di questo ci sono stati riconosciuti 440mila euro che ammontano a circa il 70% di quanto richiesto». La parte restante non coperta dall’assicurazione, ha specificato Giovannini, «è comunque coperta da risorse messe a disposizione attraverso la struttura commissariale».

Delle risorse arrivate dall’assicurazione, ha illustrato l’assessora al Bilancio Francesca Fabbri, sono già stati impegnati 430mila euro. Trattandosi di una somma che non è legata a particolari vincoli di destinazione l’amministrazione ha potuto destinare 200.000 euro di questi 440 alla manutenzione straordinaria dei cimiteri del territorio comunale, parte dei quali fortemente danneggiati dall’alluvione, e 60mila euro alla riqualificazione dei locali del bar del loggiato comunale.

In questa variazione di bilancio vengono destinati ai capitoli del settore scuola anche 20.000 euro destinati alla scuola Ricchi: saranno spesi nella manutenzione di alcuni intonaci, nella pulizia dei locali e nell’acquisto di alcuni arredi (le tende ad esempio): «Stiamo predisponendo le risorse necessarie per essere pronti ad aprire a settembre», ha detto l’assessora Fabbri. Impegno che ha confermato anche Giovannini che ha fatto il punto sull’andamento del cantiere: «Stiamo completando i lavori del primo stralcio, quello più grosso della messa in sicurezza sismica, e abbiamo assegnato l’appalto da 900mila euro per il rifacimento degli impianti. In questi giorni stiamo definendo il passaggio tra un cantiere e l’altro».

A tema Bilancio la sindaca Monica Rossi ha preso invece la parola per sottolineare la difficoltà che il Comune e avrà quest’anno e i prossimi anni nel supportare le attività dei volontari e delle associazioni come fatto negli anni passati: «Quest’anno dobbiamo togliere dalla parte corrente e mettere in quella immobilizzata 17mila euro che il prossimo anno saranno destinati a investimenti, siamo costretti dalla spending review imposta dal Governo nella legge di stabilità. Nel 2026, 2027 e 2028 saranno 34mila euro, nel 2029 57mila. È linfa vitale che togliamo alla nostra comunità e credo vada sottolineato».