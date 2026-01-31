Mercato Saraceno, Confcommercio: “Ponte di via Marconi, ripristinare il parcheggio con disco orario”

Ripristinare e mettere a disco orario per la sosta breve i posteggi sul ponte di via Marconi. Lo chiede il presidente di Confcommercio di Mercato Saraceno Bruno Bracciaroli rispondendo a quanto dichiarato dalla sindaca Monica Rossi sul nuovo piano parcheggi nel centro di Mercato Saraceno.

“Confcommercio - afferma Bracciaroli - desidera fare alcune precisazioni, senza voler alimentare alcuna polemica, convinti come siamo che il dialogo e la collaborazione con l’amministrazione comunale siano sempre stati proficui. La storia del parcheggio di via Marconi si perde nella notte dei tempi. Già cinquant’anni fa si sentiva l’esigenza di dotare il centro, allora vivace sia dal punto di vista storico che commerciale, di un’area di sosta utile, considerando la crescente diffusione dell’auto privata rispetto ai mezzi pubblici. Per vari motivi, però, il progetto non fu realizzato fino ai giorni nostri, quando finalmente il nuovo parcheggio è stato completato, sebbene molte attività avessero nel frattempo scelto altri centri commerciali più organizzati. Di conseguenza, l’esigenza attuale di sosta lunga è inferiore rispetto al passato, e l’area risultava poco utilizzata”.

“L’amministrazione - prosegue Bracciaroli - ha scelto di convogliare in questo parcheggio le auto di impiegati, commercianti e residenti che prima sostavano sul ponte vicino al centro. La scelta può essere condivisibile, ma la rimozione dei posti auto dal ponte – circa 25/26 – ha tolto ossigeno al centro. Attualmente, il parcheggio risulta spesso tutto esaurito, mentre le nuove aree di sosta previste dopo il ponte non garantiscono sicurezza, data la mancanza di marciapiedi e la difficoltà di convivenza tra pedoni e veicoli”.

Confcommercio propone pertanto che “il parcheggio sul ponte venga disciplinato con un disco orario, consentendo la sosta breve, e che la sosta lunga rimanga sul nuovo parcheggio, garantendo equilibrio tra esigenze di residenti, lavoratori e clienti.

Infine, alla luce dello studio presentato sull’hub di Mercato centro, che prevede un forte incremento commerciale e turistico, ci si chiede come sarà possibile accoglierlo con circa 30 posti auto in meno: è previsto un nuovo parcheggio per ospiti e visitatori? Confcommercio auspica che le future decisioni tengano conto delle esigenze del tessuto economico, della sicurezza e della fruibilità del centro”.