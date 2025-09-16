Mercato Saraceno, Coldiretti: “Allarme lupi, sbranate altre due pecore all’azienda Morelli”

Allarme lupi in Valle del Savio. Lo evidenzia Coldiretti in una nota citando il caso dell’azienda agricola Morelli di Mercato Saraceno. “L’allarme per la crescente presenza dei lupi nelle campagne tra Mercato Saraceno e i territori limitrofi si acuisce: l’azienda agricola Morelli di Tornano (Mercato Saraceno) — che alleva circa 55 capi bovini della razza romagnola ed un gregge di ovini originariamente composto da 22 animali, di cui ora a causa degli attacchi se ne contano solo 16— è stata protagonista di un nuovo episodio di predazione. Mercoledì pomeriggio un lupo si è introdotto nell’azienda, uccidendo e sbranando due pecore nel giro di mezz’ora e mettendo a rischio anche le persone presenti. I veterinari dell’AUSL hanno effettuato un sopralluogo.

I titolari, in particolare la signora Agata Morelli, riferiscono che il problema è proseguito e si è aggravato nel tempo: dal mese di aprile a oggi nella loro azienda si sono perse sei pecore, una alla volta, con movimenti e avvistamenti documentati dai proprietari anche con fotografie scattate durante le normali operazioni con mezzi agricoli. Circa 30 giorni fa un familiare ha osservato il lupo direttamente tra le pecore, a circa cinquanta metri dall’abitazione. I titolari segnalano inoltre di aver chiesto preventivi per recinzioni e protezioni delle bovine, ma i costi risultano al momento insostenibili per l’azienda”.

“La famiglia Morelli - continua la nota - ricorda inoltre un episodio traumatico del passato: alcuni anni fa un lupo sarebbe riuscito a introdursi nelle stalle dell’azienda e a sbranare un vitellino mentre stava nascendo. Il caso Morelli quindi si inserisce in un quadro più ampio di criticità segnalate sul territorio: negli ultimi anni la presenza del lupo nelle aree appenniniche e collinari della Romagna è cresciuta, con episodi ripetuti di predazione su ovini, bovini e vitelli anche in altre province. Coldiretti ha più volte denunciato il problema, chiedendo misure di tutela per gli allevatori, sistemi di prevenzione concreti e risarcimenti adeguati per i danni subiti. La situazione desta preoccupazione anche per la sicurezza delle persone: testimonianze locali riferiscono incontri ravvicinati tra lupi e residenti, compresi anziani. Coldiretti Forlì-Cesena sollecita interventi rapidi e coordinati: monitoraggio permanente, piani di prevenzione territoriali (recinzioni elettrificate sostenute da contributi pubblici, cani da guardiania e altre misure), procedure di risarcimento semplificate e l’attivazione di presidi tecnici per assistere le aziende. Le difficoltà economiche a sostenere gli investimenti richiesti rendono indispensabile il sostegno pubblico”.