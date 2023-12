Mercato Saraceno, attivisti di Mediterranea per due giorni hanno ripopolato Valleripa

Per quarantotto ore, per un sabato e una domenica, Valleripa si è ripopolata dopo che il 18 maggio scorso monaci e suore, rimasti isolati dalle frane, sono stati evacuati con l’elicottero. Sabato 16 e domenica 17 dicembre gli spazi della comunità di Valleripa, piccola località sopra Linaro duramente colpita dai fenomeni meteorologici straordinari di metà maggio, hanno ospitato una ventina di attivisti e attiviste degli equipaggi di terra di Forlì-Cesena e Bologna di Mediterranea Saving Humans per una due giorni di riflessione su come agire nel contrastare i conflitti, su come farlo nelle rispettive realtà locali e su come costruire un futuro collettivo.

Per un fine settimana le campane sono tornate a suonare a testimonianza di quella presenza, le stufe si sono riaccese e quando calava il sole dal paese si potevano scorgere di nuovo quelle luci che da maggio nessuno accendeva.

Trascorrere questi due giorni proprio a Valleripa è stata una scelta fatta per sostenere i percorsi di rinascita dopo l’alluvione in questi territori: «Perché pensiamo che nessuna persona debba essere abbandonata, né in mare così né nelle nostre colline. E non ci limitiamo a pensarlo, lo mettiamo in pratica», spiegano gli attivisti e le attiviste di Mediterranea.

Una scelta non nuova: tanti e tante attivisti nei mesi scorsi erano arrivati da tutta Italia anche per aiutare la comunità di Nuvoleto a sistemare la strada distrutta dalle frane e poi per fare festa, a metà ottobre, nella giornata di ringraziamenti e riflessioni “Strade, vite e comunità” organizzata dall’associazione “Una strada per Nuvoleto” nata nel frattempo.

«Nella giornata di domenica la strada di Mediterranea si è incrociata anche con quella di una quarantina di persone che hanno partecipato al cammino solidale organizzato da Cammini Randagi, che sostiene la riscoperta lenta e profonda di questi territori e che domenica ha organizzato un’escursione a sostegno di Una strada per Nuvoleto, l’associazione nata dopo l’alluvione, dall’esperienza di rinascita attraverso la solidarietà di quei giorni». «Pensiamo e dimostriamo che dopo la distruzione ci può essere la rinascita se si agisce assieme per costruire una realtà accogliente per tutte e tutti», concludono.