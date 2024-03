Mercato Saraceno, alluvione: il Comune finanzia un tecnico per le ispezioni alle reti idriche danneggiate

Mercato Saraceno e approvvigionamento idrico. Il Comune in una nota ha fatto il punto della situazione: “Già dal 2021, l’amministrazione Comunale di Mercato Saraceno, consapevole di alcune criticità, ha condotto un’analisi dettagliata dei costi per estendere la rete idrica principale nelle aree sprovviste. Queste aree si approvvigionano attraverso rete acquedottistica privata che negli ultimi anni, a causa dei prolungati periodi di siccità, presenta serie criticità. Dalle analisi eseguite Il costo totale previsto per l’ampliamento idrico è importante e supera il milione di euro. Durante l’alluvione di maggio dello scorso anno, molte di queste reti e depositi sono stati danneggiati, causando l’interruzione totale nell’approvvigionamento idrico o aggravando la situazione, con il rischio di ulteriori sospensioni a breve termine. È importante sottolineare come già dal 13 giugno 2023 l’Amministrazione Comunale insieme agli uffici abbia prontamente segnalato tutte le problematiche alle autorità competenti, incluso il coinvolgimento della protezione civile. Inoltre, il 13 luglio sono state informate le commissioni comunali, che si sono riunite congiuntamente, di tutte le criticità derivanti dall’alluvione di maggio. Conscia della reale e urgente problematica l’amministrazione ha inoltre organizzato incontri con Hera e facilitato un collegamento idrico temporaneo a circa un chilometro dalla località Vertaglia per aiutare un’azienda agricola locale gravemente colpita”.

Nuova ispezione delle reti idriche

“Grazie alle preziose donazioni, l’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno finanzierà un tecnico specializzato, già individuato, per eseguire una nuova ispezione delle reti idriche private danneggiate durante l’alluvione, al fine di fornire assistenza alle famiglie e alle imprese nella richiesta di aiuti post-alluvione. Inoltre durante il prossimo periodo estivo, sarà garantito un adeguato approvvigionamento idrico in quelle zone, ad esempio tramite autobotti d’acqua. È comunque importante rimarcare che la sindaca, che per legge è l’autorità sanitaria locale e il responsabile unico di protezione civile del Comune, nonostante non sia stato invitato alla visita della struttura commissariale nella zona di Vertaglia qualche settimana fa, si è comunque confrontata con essa in seguito, manifestando la volontà di collaborare e affrontare la situazione con trasparenza e determinazione per il bene dei cittadini”.

Queste le parole della sindaca Monica Rossi: “Da maggio ogni giorno siamo in prima linea per fornire assistenza alla nostra comunità colpita dagli eventi calamitosi e lavoriamo costantemente per individuare soluzioni concrete, evitando promesse di soluzioni incerte. Per questo non tolleriamo tentativi di strumentalizzazione politica, ma siamo qui per collaborare con tutti per affrontare questa emergenza nel migliore dei modi”